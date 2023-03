Pirati dei Caraibi, rivedremo Keira Knightley nel franchise? Ecco cosa ne pensa l'attrice

La nave di Pirati dei Caraibi è salpata per sempre per Keira Knightly? O la star si augura un ritorno di Elizabeth Swan sugli schermi? Scopriamo insieme quali sono state le ultime dichiarazioni dell'attrice circa un possibile ritorno nel franchise.

Intervistata da Entertainment Tonight alla premiere del suo nuovo film targato Hulu Lo Strangolatore di Boston, Keira Knightley ha riflettuto sulla sua carriera, e ha anche dato una personale risposta in merito a un suo possibile ritorno nei panni di Elizabeth Swan per l'annunciato sesto film nella saga di Pirati dei Caraibi.

"[Il primo film] si può dire che mi lanciò definitivamente, in termini di carriera" spiega Knightley "Quello fu l'anno di Sognando Beckham, Love Actually e La Maledizione della Prima Luna, per cui mi chiedono spesso di tutti e tre i progetti (ora che si celebra l'anniversario dei 20 anni). Ma io avevo tra i 16 e i 17 anni all'epoca, per cui molte cose non le ricordo... Ma sì, fu un anno grandioso per me".

Ma come si traduce questo entusiasmo quando si tratta di tornare sullo schermo e rivisitare quei personaggi? Per quanto riguarda Elizabeth Swan, la Knightley è convinta che abbia avuto una giusta conclusione: "È salpata via in grande stile. È stata una conclusione brillante per il personaggio".

Chissà se non ci sono davvero possibilità di rivedere l'attrice nel franchise... Nel frattempo, attendiamo aggiornamenti sui nuovi film attualmente in sviluppo.