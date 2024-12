Black Doves 2 si farà? Cosa ha svelato Keira Knightley sul futuro della serie Netflix

La star della serie disponibile in streaming ha parlato del futuro e di un possibile secondo ciclo di episodi.

Black Doves è la nuova serie thriller di Netflix con protagonista la star di Pirati dei Caraibi Keira Knightley, che ha rilasciato diverse interviste nel corso del tour promozionale dello show e ha parlato anche della possibilità di vedere una seconda stagione.

L'attrice britannica mancava dallo schermo dallo scorso anno, quando recitò da protagonista nel film scritto e diretto da Matt Ruskin, Lo strangolatore di Boston, in cui interpreta la reporter Loretta McLaughlin, al fianco di Carrie Coon e Alessandro Nivola.

Seconda stagione?

Nel corso di una recente intervista, Keira Knightley ha confermato ciò che Netflix aveva già annunciato diverse settimane fa: Black Doves avrà una seconda stagione, e la conferma è arrivata ben prima dell'uscita in streaming dei primi episodi.

Indipendentemente dal successo o meno di questo primo ciclo di puntate, Black Doves tornerà sul piccolo schermo e Keira Knightley sarà nuovamente la protagonista in un ruolo che ha desiderato particolarmente, ricco di suspence e azione.

Da moglie a spia

Keira Knightley in Black Doves interpreta Helen Webb, moglie del Segretario di Stato per la difesa nel Regno Unito, che svolge il doppio ruolo di spia per conto delle Black Doves, un'agenzia investigativa parallela all'intelligence.

Le Black Doves raccolgono informazioni governative da rivendere al miglior offerente. Nel cast della serie Netflix, oltre a Keira Knightley recitano anche Ben Whishaw, Sarah Lancashire, Andrew Buchan, Andrew Koji e Kathryn Hunter.