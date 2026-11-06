Keanu Reeves torna ufficialmente a essere John Wick, ma non nel quinto film

John Wick non ha ancora finito di combattere. A tre anni dall'uscita di John Wick: Capitolo 4, che sembrava aver segnato la fine del percorso cinematografico del personaggio, Keanu Reeves è pronto a tornare nei panni del celebre assassino. La notizia, però, riguarda un progetto diverso da quello che molti fan aspettavano: non si tratta del quinto capitolo della saga e nemmeno di un nuovo film in live action. Lionsgate ha infatti dato ufficialmente il via libera a un prequel animato, nel quale l'attore riprenderà il ruolo di protagonista attraverso la propria voce.

Il ritorno di Keanu Reeves racconta una missione mai vista

Il progetto, già annunciato in precedenza, entra così concretamente in produzione. Alla regia ci sarà Shannon Tindle, mentre la sceneggiatura racconterà un capitolo inedito della vita di John Wick, collocato prima degli eventi della saga principale.

John Wick: una foto di Keanu Reeves

La storia del nuovo film ruoterà attorno a una delle imprese più importanti compiute da John Wick: la missione che gli ha permesso di ottenere la libertà dal Tavolo Alto e di provare a costruirsi un'esistenza normale accanto alla moglie Helen.

Si tratta di un passaggio fondamentale nella mitologia della saga, più volte evocato nei film ma mai raccontato direttamente. I fan conoscono le conseguenze di quella scelta: la tranquillità conquistata da John non è durata a lungo e la sua vita è stata nuovamente travolta dalla violenza. Il prequel offrirà finalmente l'occasione di scoprire che cosa sia accaduto durante quella missione e quale prezzo abbia dovuto pagare per lasciarsi alle spalle il mondo degli assassini.

La presenza di Reeves alla guida del progetto è un elemento importante, soprattutto considerando le incertezze che negli ultimi anni hanno accompagnato il futuro del personaggio. L'attore ha infatti espresso più volte qualche riserva sull'eventualità di tornare per un quinto film, citando sia questioni narrative sia l'impegno fisico richiesto da un ruolo diventato sempre più impegnativo con il passare del tempo.

La scelta di Shannon Tindle offre qualche motivo di ottimismo anche sul fronte dell'azione. Il regista ha diretto Ultraman: Rising, film d'animazione Netflix apprezzato per la fluidità dei combattimenti e la qualità delle sequenze dinamiche. In precedenza ha lavorato anche a Kubo e la spada magica, produzione dello studio Laika, oltre ad aver contribuito alla progettazione dei personaggi di serie come Samurai Jack e Static Shock.

L'animazione rappresenta naturalmente una strada diversa rispetto alla cifra stilistica che ha reso celebre John Wick. La saga ha costruito gran parte della propria identità sulle coreografie realizzate con stunt dal vivo, sull'uso degli spazi e sulla presenza fisica di Reeves, capace di rendere riconoscibile ogni scontro attraverso movimenti essenziali e una recitazione estremamente controllata.

Il nuovo film dovrà quindi trovare un equilibrio tra il linguaggio dell'animazione e quell'estetica che il pubblico associa immediatamente al franchise. Il curriculum di Tindle, soprattutto per la sua esperienza nel disegno dei personaggi e nelle sequenze d'azione, lascia intravedere possibilità interessanti.

Da Caine al quinto capitolo: tutti i progetti in arrivo

Il prequel animato non sarà l'unica espansione dell'universo di John Wick. La produzione dello spin-off dedicato a Caine, il personaggio interpretato da Donnie Yen in John Wick: Capitolo 4, si è già conclusa. Yen ha diretto il film e tornerà a interpretare l'assassino cieco, mentre nel cast è prevista anche la presenza di Rina Sawayama, già vista nel quarto capitolo.

Locandina di John Wick: Chapter 4

Resta inoltre in sviluppo John Wick: Under the High Table, una serie televisiva che dovrebbe ampliare ulteriormente la mitologia del Tavolo Alto e il mondo criminale introdotto dai film.

E poi c'è naturalmente John Wick 5: il quinto capitolo è ancora un progetto che Lionsgate vorrebbe realizzare, ma al momento non rappresenta il ritorno imminente di Reeves sul grande schermo. Dopo il finale del quarto film, la direzione narrativa della saga resta una questione delicata. Il prequel animato, intanto, permetterà di ritrovare il personaggio senza dover necessariamente riaprire la storia lasciata in sospeso nel 2023.