Keanu Reeves è un gentleman perché... non tocca le donne durante le foto

Keanu Reeves si conferma un gentleman anche nel modo in cui si mette in posa con le sue fan senza metter loro le mani addosso.

Le lodi a Keanu Reeves si sprecano, l'attore è considerato uno degli uomini più affascinanti e gentili del pianeta Terra, ma anche un gentleman per il modo in cui si avvicina senza toccare le donne che gli chiedono una foto insieme.

l'attore Keanu Reeves

La carriera di Keanu Reeves sta vivendo un'incredibile rinascita grazie al successo di John Wick 3: Parabellum e all'irresistibile cameo in Finché forse non vi separi. A breve l'attore doppierà uno dei personaggi di Toy Story 4 e sarà protagonista del video game Cyberpunk 2077. Keanu Reeves ha lanciato lui stesso il trailer di Cyberpunk 2077 comparendo a sorpresa sul palco dell'E3.

Sono in molti a notare che le buone maniere dell'attore si riflettono anche nel suo modo di mettersi in posa vicino alle sue fan per fare foto senza toccarle. Keanu Reeves è un gentleman assoluto e dimostra il suo rispetto nei confronti delle avvenenti signorine che lo avvicinano evitando di toccarle.

Lol Keanu ain’t taking no chances. pic.twitter.com/nnfIOZKbT1 — Kemoy Lindsay (@KemziLinzi) June 9, 2019

I fan hanno sottolineato il comportamento cavalleresco del divo commentandolo sul web. Un utente scrive: "E' rispettoso. E' così che si dovrebbe fare a meno che una donna non dimostri che non le dà fastidio essere toccata. Keanu dovrebbe ispirarci tutti."

Altri malignamente ipotizzano che questo comportamento sia molto furbo, così l'attore eviterebbe ogni possibilità di accuse di molestie. Fatto sta che Keanu Reeves si rivela anche stavolta una star fuori dal comune e l'ammirazione nei suoi confronti cresce giorno dopo giorno.