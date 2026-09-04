The Kane Chronicles, Disney+ prepara la nuova serie di Rick Riordan, l'autore di Percy Jackson

La trilogia fantasy ispirata alla mitologia egizia approda in sviluppo su Disney+, con Rick Riordan e Angela Robinson alla sceneggiatura e alla produzione esecutiva.

L'universo di Rick Riordan, la firmadietro l'universo di Percy Jackson, si prepara ad allargarsi sul piccolo schermo. Disney+ ha infatti avviato lo sviluppo di una serie tratta da The Kane Chronicles, la trilogia fantasy dello scrittore americano che mescola mitologia egizia, magia e avventura contemporanea.

Dopo Percy Jackson, Disney+ punta ancora su Rick Riordan

Il progetto è ancora in fase di sviluppo: questo significa che non ha ricevuto, almeno per ora, un ordine ufficiale di serie. Se dovesse ottenere il via libera, a occuparsi della sceneggiatura insieme a Riordan sarà Angela Robinson, che entrerà anche nel gruppo dei produttori esecutivi.

La collaborazione rappresenta un nuovo passo nel rapporto tra Riordan e Disney, già al centro del successo televisivo di Percy Jackson and the Olympians. La serie dedicata al semidio figlio di Poseidone ha infatti riportato sullo schermo il mondo narrativo dell'autore, questa volta con un progetto televisivo seguito direttamente dal suo creatore.

Pubblicata originariamente in tre romanzi, The Kane Chronicles è ambientata nello stesso universo narrativo delle Camp Half-Blood Chronicles, la saga che comprende Percy Jackson, e di Magnus Chase and the Gods of Asgard.

I protagonisti sono Carter e Sadie Kane, due fratelli che conducono vite molto diverse e che si ritrovano improvvisamente coinvolti in una realtà molto più grande di loro. La loro famiglia custodisce infatti un'eredità legata all'antico Egitto: i due sono discendenti dei faraoni Narmer e Ramses il Grande e possiedono poteri magici.

La storia prende una svolta decisiva quando il padre dei ragazzi scatena accidentalmente il dio del caos e scompare. A quel punto Carter e Sadie, che nel frattempo devono anche fare i conti con il loro rapporto tutt'altro che semplice, sono costretti a mettere da parte le differenze.

Il loro obiettivo diventa trovare il padre e fermare le conseguenze del ritorno delle divinità egizie nel mondo moderno. Per riuscirci dovranno imparare a controllare la propria magia, stringere alleanze imprevedibili e affrontare una guerra tra dei che rischia di travolgere l'umanità.

Angela Robinson insieme a Riordan: chi sta sviluppando la serie

Angela Robinson sarà una delle figure creative principali del progetto. La sceneggiatrice, regista e produttrice ha lavorato a serie come True Blood, The L Word, How to Get Away With Murder e Wednesday. Tra i suoi lavori cinematografici figura inoltre D.E.B.S., diventato negli anni un piccolo cult del cinema queer.

Riordan tornerà invece a supervisionare direttamente l'adattamento, come già accade con il progetto televisivo di Percy Jackson. Insieme a lui saranno coinvolti nuovamente anche Ellen Goldsmith-Vein e Jeremy Bell di Gotham Group, oltre a Rebecca Riordan, moglie e partner creativa dello scrittore.

La serie è attualmente sviluppata presso 20th Television, lo studio nel quale Robinson sta portando avanti anche altri progetti televisivi.

Per The Kane Chronicles non è la prima volta che si parla di un adattamento. La trilogia era stata precedentemente sviluppata come una serie di film per Netflix, ma quel progetto non è mai arrivato alla produzione.

Nel 2024 Riordan aveva spiegato che Netflix aveva deciso di non proseguire dopo circa due anni di sviluppo, durante i quali non era stata trovata una sceneggiatura ritenuta soddisfacente. L'opzione dello studio era quindi scaduta, lasciando la possibilità che un'altra società rilevasse il progetto sostenendone i costi di preproduzione.

Ora quella possibilità sembra concretizzarsi, ma con una differenza sostanziale: invece di una saga cinematografica, The Kane Chronicles potrebbe diventare una serie televisiva Disney+.

La scelta di Disney appare particolarmente significativa perché la società ha già costruito con Riordan una collaborazione sul piccolo schermo. Percy Jackson and the Olympians rappresenta infatti il principale precedente per un adattamento televisivo delle sue opere.

The Kane Chronicles offre però un immaginario completamente diverso. Al posto della mitologia greca di Percy Jackson, la serie porterebbe sul catalogo Disney+ divinità, faraoni e leggende dell'antico Egitto, mantenendo l'idea alla base delle opere di Riordan: prendere figure e racconti della mitologia e farli irrompere nella vita quotidiana di giovani protagonisti.

Per il momento non sono stati annunciati cast, numero di episodi, data di produzione o finestra di uscita. Il primo passo sarà quindi capire se Disney+ darà effettivamente il via libera alla serie.