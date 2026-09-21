Alan Ritchson e la storia di Reacher cancellata dopo la rielezione di Trump: "Era stata approvata"

L'attore aveva ottenuto il via libera per adattare* Die Trying, *il secondo romanzo di Lee Child, ma il progetto è stato accantonato. A far discutere è soprattutto una frase lasciata da Ritchson sui social.

C'è una storia di Reacher che Alan Ritchson avrebbe voluto interpretare più di tutte le altre. Una storia che, a quanto pare, era anche riuscita a superare il primo ostacolo: l'approvazione per diventare una stagione della serie. Poi, però, il progetto si è fermato. E il motivo potrebbe avere a che fare con la politica americana.

"Il mio libro preferito": Ritchson racconta cosa è successo a Die Trying

A raccontarlo è stato lo stesso Ritchson, rispondendo a un fan su Threads. Il romanzo in questione è Die Trying, pubblicato da Lee Child nel 1998 e ancora mai adattato per la serie di Prime Video.

Ritchson non si è limitato a mettere un like o a ringraziare per il suggerimento. Ha risposto direttamente, rivelando che quella stagione, almeno in un primo momento, era stata presa in considerazione: "Il mio libro preferito. Curiosità: avevo ottenuto l'approvazione finché qualcuno non è stato rieletto".

È quel "qualcuno" ad aver fatto partire le discussioni. L'attore non ha fatto nomi, ma il riferimento appare piuttosto chiaro: Donald Trump è stato rieletto presidente degli Stati Uniti nel novembre 2024. Ritchson, inoltre, negli ultimi mesi ha criticato pubblicamente il presidente, in particolare sulla gestione della vicenda legata ai documenti Epstein.

Non è però possibile ricostruire con certezza cosa sia successo dietro le quinte. Ritchson non ha spiegato chi abbia bloccato l'adattamento, né ha indicato quale stagione avrebbe dovuto raccontare la vicenda. Prime Video non ha fornito, almeno per ora, ulteriori dettagli sulla questione.

La storia del romanzo mai arrivato su Prime Video

Die Trying è il secondo libro della saga di Lee Child e presenta una delle trame più controverse affrontate dalla serie letteraria. Reacher viene rapito insieme alla figlia di un importante politico e trasportato nel Montana, dove entra in contatto con un'organizzazione paramilitare che sogna di staccarsi dagli Stati Uniti e fondare una comunità basata sulla supremazia dei bianchi.

Reacher, una scena con Alan Ritchson

È una storia che avrebbe portato Reacher a confrontarsi in modo molto diretto con il tema dell'estremismo politico. E proprio questo aspetto ha reso ancora più curioso il commento di Alan Ritchson, soprattutto considerando il periodo in cui il progetto sarebbe stato sviluppato.

La serie, nel frattempo, ha continuato a pescare dai romanzi di Child senza seguire l'ordine di pubblicazione. La quinta stagione, già confermata da Prime Video, sarà infatti basata su Make Me, il dodicesimo libro della saga, mentre Die Trying continua a non avere una trasposizione televisiva.

Ritchson non ha detto che il romanzo sia stato definitivamente escluso. La porta, quindi, non è necessariamente chiusa. Ma per il momento quella che l'attore considera la sua storia preferita di Reacher 5 resta fuori dalla serie, e la sua battuta sulla rielezione ha inevitabilmente lasciato ai fan più domande che risposte.