Percy Jackson, lo scrittore Rick Riordan: "I film hanno distrutto la mia opera"

Rick Riordan ha apertamente criticato i film di Percy Jackson rispondendo ad alcuni tweet dei suoi fan, non esitando a dichiarare che la sua opera è stata *distrutta+ prima di arrivare sul grande schermo.

Lo scrittore non ha mai nascosto la sua disapprovazione nei confronti degli adattamenti cinematografici ed è attualmente al lavoro su una serie tv destinata a Disney+.

L'attacco ai film è iniziato quando ha ricevuto un tweet in cui si chiedeva se la piattaforma di streaming della Disney avesse censurato il film Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo: Il ladro di fulmini perché non vedeva una delle scene del lungometraggio che amava particolarmente. Rick Riordan ha quindi risposto dichiarando senza alcun filtro: "Non lo so, ma chiaramente è un errore. Dovrebbero censurare tutto. Semplicemente due ore di schermo vuoto".

Tra i fan c'è chi ha risposto all'autore della saga dichiarando che è qualcosa di nuovo scopre che "lo zio Rick odia i film di Percy Jackson più di noi".

Riordan non ha quindi esitato ad attaccare i lungometraggi ricordando: "Per voi si tratta di due ore di intrattenimento. Per me è come se il lavoro della mia vita sia passato attraverso un tritacarne quandi li avevo implorati di non farlo. Quindi sì. Va tutto bene. Stiamo cercando di risolvere la questine...".

Il creatore di Percy Jackson ha infine aggiunto: "Non ho visto i film e non ho tra i miei progetti la possibilità di farlo. Li giudico avendo letto gli script perché a me importa prevalentemente della storia. Sicuramente non ho nulla contro gli attori che sono davvero talentuosi. Non è colpa loro. Sono semplicemente dispiaciuto che siano stati trascinati in questo caos". Rick Riordan ha dichiarato, annunciando la serie tv in fase di sviluppo, che il nuovo adattamento sarà fedele ai romanzi.

I don't know, but clearly it's a mistake. They should censor the entire thing. Just two hours of blank screen. https://t.co/nPq9TPg9Sd — Rick Riordan (@rickriordan) June 8, 2020

Well, to you guys, it's a couple hours entertainment. To me, it's my life's work going through a meat grinder when I pleaded with them not to do it. So yeah. But it's fine. All fine. We're gonna fix it soon . . . 😀 https://t.co/YFuk55kGJU — Rick Riordan (@rickriordan) June 8, 2020