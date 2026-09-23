Law & Order: SVU, Christopher Meloni torna ufficialmente nella serie

Mariska Hargitay ha anticipato il ritorno di Christopher Meloni sul set. Benson e Stabler si ritroveranno nella stagione 28, proprio mentre la serie si prepara a festeggiare il suo 600° episodio.

Christopher Meloni è pronto a rimettere piede nell'universo di Law & Order: SVU. Dopo settimane di indiscrezioni e voci di corridoio è arrivata la conferma del ritorno dell'attore nei panni di Elliot Stabler, storico partner di Olivia Benson e uno dei volti più amati dell'intero franchise.

Ad anticipare la reunion è stata proprio Mariska Hargitay, che sui social ha pubblicato alcune foto scattate sul set insieme al collega. In una di esse l'attrice ha giocato con i fan mostrando Meloni di spalle, mentre in un secondo selfie i due sorridono davanti alla macchina fotografica. Poco dopo, Entertainment Weekly ha confermato che Stabler comparirà ufficialmente nella stagione 28 della serie. Ma come e per quanto tempo?

Christopher Meloni e Mariska Hargitay di nuovo insieme in Law & Order: SVU

Christopher Meloni in Law & Order: SVU

Il ritorno di Christopher Meloni cade in una stagione tutt'altro che ordinaria per Law & Order: SVU (Unità vittime speciali). I nuovi episodi debutteranno negli Stati Uniti l'8 ottobre, ma l'appuntamento più atteso arriverà poche settimane dopo: il 12 novembre la serie taglierà infatti il traguardo dei 600 episodi. Un numero impressionante, che Mariska Hargitay ha richiamato anche nel selfie condiviso con il collega.

Proprio qui, però, resta ancora qualche domanda. La presenza di Stabler nella stagione 28 è ormai certa, ma non è stato svelato se il personaggio farà parte proprio dell'episodio celebrativo né quanto sarà esteso il suo ritorno. Potrebbe trattarsi di una singola apparizione oppure di un coinvolgimento più ampio: per ora la produzione mantiene il riserbo.

Per i fan, in ogni caso, basta la prospettiva di rivedere Olivia Benson ed Elliot Stabler fianco a fianco. Hargitay e Meloni hanno costruito il loro sodalizio sullo schermo fin dal debutto di SVU nel 1999, trasformando i due detective in una delle coppie televisive più riconoscibili del crime americano. Meloni ha lasciato la serie dopo la dodicesima stagione, mentre Hargitay ha continuato a guidarla nei panni di Benson.

La distanza, però, non ha mai cancellato il legame tra i due personaggi. Quando Meloni è tornato nell'universo di Law & Order con Organized Crime nel 2021, i crossover con SVU hanno permesso a Stabler e Benson di incrociarsi nuovamente in più occasioni, riaccendendo anche il dibattito sul loro rapporto e sulla possibilità che la storia possa prima o poi andare oltre la lunga amicizia.

Il ritorno dopo la cancellazione di Organized Crime

Meloni insieme a Ice-T in un episodio della serie

La nuova apparizione di Stabler assume un peso ancora maggiore dopo la chiusura di Law & Order: Organized Crime. Lo spin-off con protagonista Meloni è stato cancellato dopo cinque stagioni, lasciando incerto il futuro televisivo del personaggio.

Dopo l'annuncio, l'attore aveva ringraziato pubblicamente gli spettatori che avevano seguito Elliot Stabler per oltre vent'anni, ricordando quanto quel ruolo avesse inciso sulla sua carriera. Ora, a pochi mesi dalla cancellazione, il detective sembra aver già trovato una nuova casa.

Del resto, un suo ritorno in SVU era nell'aria da tempo. La showrunner Michele Fazekas aveva spiegato nei mesi scorsi di voler coinvolgere Meloni ogni volta che la storia lo avesse consentito, purché la presenza di Stabler avesse un vero significato per i personaggi.

Le foto pubblicate da Hargitay sembrano quindi mettere fine alle ipotesi: Benson e Stabler torneranno davvero a condividere la scena. Per capire in quali circostanze e, soprattutto, per quanti episodi, bisognerà invece aspettare la stagione 28.