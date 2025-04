Kaiju No. 8: Mission Recon, il nuovo film è disponibile nelle sale italiane ma solo per un tempo limitato

Cosa succede quando il tuo sogno d'infanzia ti rincorre con la forza distruttiva di un kaiju? È quello che capita a Kafka Hibino, protagonista del mondo adrenalinico di Kaiju No. 8, l'anime tratto dal manga di Naoya Matsumoto e ora condensato in Kaiju No. 8: Mission Recon, film-evento distribuito da Eagle Pictures nelle sale italiane da oggi, lunedì 14 aprile ma solo per un periodo di tempo limitato.

Kaiju No. 8 al cinema per tre giorni

Un'occasione limitata - e quindi imperdibile - per rivivere l'esplosiva prima stagione della serie che ha debuttato ad aprile 2024, in un Giappone dove i mostri giganti sono pane quotidiano e le emozioni si mescolano alle macerie. Il nuovo film di Kaiju No. 8 sarà infatti al cinema solo fino al 16 aprile.

Il film, presentato in versione originale con sottotitoli in italiano, raccoglie il cuore pulsante della serie e lo accompagna con una gemma inedita: l'episodio speciale Hoshina's Day Off, mai trasmesso prima. Ciliegina sulla coda (di lucertola mutante), una nuova sigla di chiusura firmata dagli OneRepublic: "Invincible".

Una scena di Kaiju No. 8

La storia del film segue le vicende ancora una volta di Kafka, che inizialmente lavora nel "dietro le quinte" del conflitto contro i Kaiju - smaltendo le carcasse dei mostri abbattuti -, ma che ora si ritrova inaspettatamente ad affrontare la battaglia da protagonista, trasformandosi nel temibile Kaiju No. 8. Eppure, l'elemento di rottura non è il suo potere titanico, bensì la scelta di lottare per un posto nel mondo, anche se quel mondo lo teme. L'amicizia con Reno Ichikawa diventa un'alleanza silenziosa, un modo per restare umano mentre si indossa la pelle del nemico.

L'uscita cinematografica si trasforma così in un rituale collettivo per scoprire o riscoprire un'opera che parla sì di mostri, ma anche di sogni tardivi, identità sfuggenti e seconde possibilità. E se i kaiju sono la metafora delle nostre paure più grandi, Kaiju No.8 è il racconto di come a volte, per sopravvivere, tocca diventare proprio quello che temevamo.