Justice League: Zack Snyder ha realizzato un nuovo montaggio del film?

Justice League potrebbe ritornare nella versione ideata da Zack Snyder che avrebbe ripreso il lavoro necessario per provare a convincere la Warner Bros. a mostrare ai fan il suo montaggio.

Il regista Zack Snyder, secondo quanto riportano le fonti di WeGotThisCovered, avrebbe realizzato un nuovo montaggio di Justice League su cui sarebbe stato completato tutto il lavoro di post-produzione necessario a una possibile distribuzione. Il filmmaker, inoltre, avrebbe già mostrato il risultato finale ai responsabili dello studio che starebbero valutando le opzioni a loro disposizione.

Il cinecomic che ha debuttato nei cinema del 2017 è stato accolto in modo negativo dalla critica e dal pubblico a causa di problemi con l'evoluzione della storia e gli effetti speciali poco soddisfacenti.

L'approccio di Snyder non era stato particolarmente apprezzato e alla Warner si era quindi deciso di sostituirlo con Joss Whedon, non riuscendo però nell'impresa di trasformare l'atmosfera del lungometraggio.

Fin dall'inizio i fan degli eroi della DC hanno chiesto di poter vedere la versione originale e il loro desiderio, espresso anche al Comic-Con, potrebbe finalmente realizzarsi.