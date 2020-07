Justice League, Zack Snyder parla del rapporto tra la sua versione e il DC Universe

Zack Smyder's Justice League, secondo quanto dichiarato dal regista, potrebbe esistere in una diversa continuità rispetto a quella degli altri progetti tratti dai fumetti della DC.

Il regista ha parlato della situazione del film durante un episodio di Beyond the Trailer che gli ha permesso di affrontare l'eventuale legame esistente tra i vari lungometraggi prodotti dalla Warner Bros.

Il regista Zack Snyder ha dichiarato: "Credo che inizi realmente a rappresentare un proprio percorso. Ora è in un certo senso separato da quello che chiamerei DC Cinematic Universe e dalla sua continuità. In quel modo si differenzia e penso sia una buona cosa".

Il filmmaker ha proseguito spiegando: "Il potere dei fumetti della DC e uno dei suoi fantastici punti di forza è il concetto di multiverso e il fatto che dicano 'Vogliamo sentire la vostra voce individuale. Prendete questi personaggi e mostrateci cosa fareste con un ciclo narrativo', e con i film si agisce come accadrebbe con i fumetti, quindi penso che ci sia una tela fantastica e grandiosa su cui dipingere. Per me penso che Justice League ... Ho sentito qualcuno dire 'Oh, quindi entererai nello SnyderVerse ora'".

La dimensione parallela della storia rispetto a quella proposta sugli schermi da altri progetti sarebbe composta da Justice League, Batman v Superman: Dawn of Justice e L'uomo d'acciaio.

Il regista ha inoltre anticipato che tra qualche giorno proporrà dei nuovi contenuti inediti tratti dalla sua versione di Justice League, l'atteso progetto che debutterà sulla piattaforma di streaming di HBO Max nel 2021.