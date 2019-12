Justice League: Zack Snyder condivide una nuova foto del suo Superman

Il regista Zack Snyder ha condiviso l'immagine della sua versione di Superman in Justice League, in cui è presente Henry Cavill in un nuovo costume.

Zack Snyder, regista originario del film Justice League, ha condiviso sul social network Vero una nuova immagine del suo Superman, in cui vediamo Henry Cavill con un nuovo costume total black.

Il regista, che ha dovuto lasciare il comando di Justice League dopo un grave lutto familiare, ha condiviso l'immagine di Superman con il suo costume nero, che il personaggio indossò per la prima volta dopo la sua risurrezione dopo la sua morte per mano di Doomsday. Con la didascalia che accompagna la foto, Zack Snyder ha sottolineato il fatto che questa sarebbe stata la versione del supereroe.

Dopo che il regista ha lasciato la guida del cinecomic a causa di una tragedia familiare, Joss Whedon è stato chiamato per completare le riprese che secondo come riferito hanno dato al film un tono più leggero. I fan, infatti, continuano a reclamare a gran voce il famoso Snyder's Cut, ovvero la versione originale del film che si vocifera sia molto meglio del risultato arrivato al cinema.

Anche se ci sono state segnalazioni che Henry Cavill non riprenderà il ruolo di Superman nei futuri film della DC Extended Universe, l'attore ha affermato di non aver ancora chiuso con il suo personaggio. Tuttavia, al momento non sappiamo come e se tornerà nel ruolo, specialmente considerando i suoi impegni con la serie The Witcher di Netflix.