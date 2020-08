Justice League: svelato il titolo ufficiale della versione di Zack Snyder?

La programmazione dell'evento DC FanDome potrebbe aver rivelato il titolo dell'atteso montaggio del film con star gli eroi della DC in arrivo su HBO Max nel 2021: The Snyder Cut of Justice League.

La possibile indiscrezione è presente all'interno della lista dei panel in programma il 22 agosto.

Warner Bros non ha, per ora, confermato il nuovo titolo, tuttavia Zack Snyder alcune settimane fa aveva accennato alla necessità di modificare il precedentemente annunciato Zack Snyder's Justice League per questioni legali.

Sul sito di DC FanDome si può scoprire che l'appuntamento dedicato a The Snyder Cut of Justice League avrà una durata di 25 minuti: "Zack Snyder risponderà alle domande dei fan e di alcuni ospiti a sorpresa mentre parla dell'atteso montaggio a lungo richiesto del film del 2017 e del movimento che lo ha reso possibile".

Il regista, inoltre, ha già confermato che verrà proposto il teaser trailer del montaggio che debutterà nel 2021 su HBO Max e pochi giorni fa ha pubblicato una foto che lo ritrae al lavoro sul montaggio dell'attesissimo video promozionale.

I fan sono inoltre in attesa di scoprire in che modo verrà proposta la versione ideata da Snyder che, secondo alcune ipotesi apparse online, potrebbe essere suddivisa in episodi.