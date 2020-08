DC FanDome: 300 ospiti per l'evento streaming di Warner Bros.

Dalle 19:00 di sabato 22 agosto arriva il DC FanDome: ma che cos'è il DC FanDome?

È un'esperienza virtuale senza precedenti, gratuita, disponibile soltanto per 24 ore sul sito DCFanDome.com: per partecipare non serve accredito. L'evento globale organizzato da Warner Bros. coinvolge 13 paesi: Australia, Brasile, Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Messico, Filippine, Sudafrica, Spagna, Stati Uniti, Regno Unito; e sarà trasmesso in 9 lingue: Portoghese brasiliano, cinese, inglese, francese, tedesco, italiano, giapponese, coreano, spagnolo.

Cos'è e come funziona il DC FanDome

DC FanDome porterà i fan all'interno del DC Multiverse, con anticipazioni di videogiochi, film, serie TV e fumetti della WB, che saranno presentate da più di 300 ospiti: star, creatori e crew coinvolti con il brand DC. Per il momento Warner Bros. ci ha fatto sapere alcuni di questi nomi, tra cui figurano: Will Arnett e Venus Williams. Ma ce ne saranno molti altri.

L'evento si divide in sei spazi: la Hall of Heroes e cinque isole, tutti pieni di materiali legati al mondo DC. La Hall of Heroes è il cuore dell'evento: qui star e attori presenteranno i nuovi film, serie tv e videogiochi in arrivo. Poi ci saranno: WatchVerse, estremamente immersivo; YouVerse, dedicato a fan art, cosplay e contenuti creati dagli utenti; Insiderverse, per andare dietro le quinte dei leggendari Warner Bros. Studios; FunVerse, dove si può sfogliare virtualmente fumetti, comprare pezzi da collezione, esplorare la Batcaverna e usare la selfie station; infine ci sarà il KidsVerse, dedicato ai più piccoli, con un sito apposito, DCKidsFanDome.com.