Justice League: i supereroi DC in stile Cenacolo di Leonardo Da Vinci in una fan art

Justice League, film del DC Extended Universe, è di nuovo sulla bocca di tutti visto che sta per arrivare il famoso Snyder Cut di Zack Snyder, e un artista digitale ha ricreato la squadra di supereroi in versione differente, ispirandosi al Cenacolo di Leonardo Da Vinci per la sua fan art.

L'artista, che su Instagram si chiama Venomhology, ha infatti riprodotto L'Ultima Cena di Leonardo Da Vinci, ovviamente in stile DC con i personaggi della Justice League insieme ad altri personaggi dello stesso universo, tra cui Harley Quinn e Shazam.

La scena ricreata da Venomhology si svolge al Big Belly Burger, un ristorante immaginario presente nei fumetti DC, nominato anche spesso nell'Arrowverse. L'idea è molto originale, soprattutto perché è bello vedere eroi che non hanno mai interagito sul grande schermo fianco a fianco, come Batman di Ben Affleck e Shazam di Zachary Levi.

Justice League, Zack Snyder "Usare materiale di Joss Whedon? Piuttosto do fuoco al film"

Una bella fan art in attesa dell'arrivo della Justice League di Zack Snyder, attesissima dai fan di tutto il mondo ormai da anni, dopo che il regista lasciò il set a causa di una brutta tragedia familiare. Ora sta per arrivare, grazie a HBO Max, piattaforma streaming del famoso network che lancerà il film il prossimo anno.