Justice League: la Snyder's Cut verrà distribuita su HBO Max?

Justice League potrebbe tornare sugli schermi con l'attesa versione Snyder's Cut e online i fan stanno ipotizzando che sarà HBO Max a distribuire il film.

Il regista Zack Snyder è stato recentemente inserito nuovamente tra gli account seguiti dalla Warner Bros. e il profilo Instagram ufficiale della piattaforma di streaming HBO Max ha ora messo like a un post in cui si richiede la distribuzione della versione originale di Justice League ideata dal filmmaker. I fan, sostenuti anche da alcuni membri del cast come - Ben Affleck e Gal Gadot - che hanno espresso pubblicamente la propria opinione, stanno quindi richiedendo a gran voce di poter vedere il cinecomic senza le modifiche compiute in un secondo momento da Joss Whedon.

L'interazione di HBO Max potrebbe far presupporre che si sta valutando la possibilità di un debutto del montaggio alternativo in streaming, eventualità che aiuterebbe sicuramente a ottenere l'attenzione dei potenziali utilizzatori del servizio e dei tanti fan dei cinecomic.

Snyder aveva condiviso molti dettagli relativi alla sua idea iniziale, tra concept art e storyboard, e non resta che attendere per scoprire se finalmente i fan potranno vedere la sua Justice League in azione.

