Justice League: Junkie XL conferma l'esistenza della colonna sonora ideata per la versione di Zack Snyder

Justice League nella versione ideata da Zack Snyder potrebbe tornare prossimamente sugli schermi e Junkie XL, nome d'arte di Tom Holkenberg, ha ora parlato della colonna sonora inedita.

L'artista, durante un'intervista rilasciata a Screen Rant, ha spiegato: "Potrei diffondere le musiche inedite di Justice League , ma non lo farò. La colonna sonora integrale è ancora lì fuori ed è davvero grandiosa, semplicemente è lì. Non sparirà mai. Vedremo cosa accadrà in futuro, capite?".

Junkie XL ha quindi spiegato parlando delle musiche ideate per il film: "Non posso dire se la sentirete mai, ma confermo che ci sono dei brani interi".

Zack Snyder potrebbe quindi aver utilizzato la colonna sonora integrale per realizzare l'ormai famoso montaggio fedele alla sua visione del cinecomic, di cui non è però ancora stato svelato il destino. Bisognerà quindi attendere per scoprire se il lungometraggio, e le sue musiche, saranno mai mostrati ai fan.