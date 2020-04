Justice League: Jesse Eisenberg non ha mai visto il film, non sa nulla dello Snyder Cut

Jesse Eisenberg non ha mai visto Justice League e non sa nulla dello Snyder Cut del film: 'Non sono parte di questo movimento, ma adoro Zack e il suo stile'.

Justice League e #ReleaseTheSnyderCut? Jesse Eisenberg non solo non ha mai visto il film, ma non sa nemmeno di cosa si stia parlando quando si menziona la versione del film di Zack Snyder.

Al Toronto Sun, Jesse Eisenberg ha parlato di tante cose: The Social Network, l'attuale emergenza sanitaria e... Il famigerato Snyder Cut. Di cui, però, lui non ha esattamente cognizione.

"Non sono sicuro, perché non guardo nessun film in cui ho recitato, quindi non ho visto né Batman v. Superman, né Justice League" ha raccontato l'attore quando gli è stato chiesto quale fosse la sua posizione in merito al "movimento" come lo chiama lui.

"So di aver avuto un piccolo ruolo in uno di questi film, ma non mi sento a mio agio a rivedermi sullo schermo. Quindi non so di nulla di uno Snyder Cut. Non sono parte del... Non so come chiamarlo... Movimento? Ma mi piace Zack Snyder e ho lavorato a lungo con lui perché questi film richiedono parecchio tempo. Adoro il suo stile e la sua estetica, e se c'è un film che vuole vedere distribuito, sono sicuro che sarebbe fantastico".

Jesse Eisenberg non sarà dunque aggiornato sugli ultimi trend del web, ma ha di certo amato interpretare Lex Luthor: "Si, scherziamo? Adorerei farlo" aveva detto Eisenberg in merito al tornare nei panni del villain DC "È un ruolo fighissimo. Non so nemmeno se sanno cosa stanno facendo con questi film, ma per me è stato esilarante. Amerei interpretarlo anche a vita. Non ho idea di quel che accadrà, e se mi permetteranno di tornare a interpretarlo, ma puoi fare davvero di tutto con un personaggio così libero a ogni interpretazione".