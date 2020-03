Justice League: gli eroi si preparano alla battaglia finale nella foto dello Snyder's Cut

Justice League: gli eroi prima della battaglia finale nello Snyder's Cut

Zack Snyder continua a condividere contenuti del famoso Snyder's Cut, ovvero la sua versione di Justice League che non è arrivata al cinema dopo le sue dimissioni, e in queste ore ha mostrato una nuova immagine in cui il gruppo di supereroi si prepara alla battaglia finale.

Nello scatto si vedono Batman, Aquaman, Flash, Wonder Woman e Cyborg all'interno del Flying Fox, il veicolo di Bruce Wayne, che si preparano alla battaglia finale del film. Tutti indossano il costume completo, tranne Ray Fisher, dato che l'outfit di Cyborg era stato realizzato in CGI.

Zack Snyder si è ritirato come regista di Justice League a causa di una tragedia familiare, che lo ha costretto ad abbandonare il progetto lasciando il posto a Joss Whedon che è intervenuto cambiando, a quanto pare, radicalmente la versione originale. Questo è risultato evidente al pubblico che, dopo aver visto la pellicola DC al cinema, ha richiesto immediatamente lo Snyder's Cut.

Non è chiaro se questa versione vedrà mai la luce del giorno, nemmeno lo stesso Zack Snyder. Warner Bros. non ha annunciato alcun piano per rilasciare lo Snyder's Cut o consentire al regista di riprendere alcune scene, ma è probabile che ciò non fermerà coloro che continueranno a fare campagna per la sua uscita. Recentemente, la coordinatrice degli stunt del film ha affermato di essere stata invitata a visionare la pellicola da Zack Snyder. Eunice Huthart ha rivelato a Screen Rant che il regista l'ha invitata personalmente a Los Angeles per mostrarle la pellicola: "Ho visto la versione cinematografica del film, e ho chiesto a Zack 'Cos'è questa storia della Snyder Cut? Devo vederla'. E mi ha promesso che la prossima volta che sarò a Los Angeles me la farà sicuramente vedere. Dunque prima o poi andrò là per guardare la Snyder Cut. Ho parlato con persone che l'hanno vista e dicono sia geniale. Dicono che sia oro puro."