Justice League. il direttore della fotografia contro Joss Whedon: "Ho pianto quando ho visto il suo film"

Il direttore della fotografia di Justice League, Fabian Wagner,ha affermato di aver pianto guardando la versione del film di Joss Whedon.

Fabian Wagner è stato assunto da Zack Snyder, che ha lasciato Justice League in post-produzione per trascorrere del tempo con la sua famiglia dopo una tragedia personale. Joss Whedon si è unito al progetto e ha curato le riprese, rimodellando il taglio originale di Snyder e aggiungendo più umorismo alla sceneggiatura. Il direttore della fotografia ha così commentato la nuova versione : "L'ho vista, sfortunatamente, è molto duro da dire perché la stavo guardando e credo di aver pianto tutto il tempo. Quindi è difficile per me dire esattamente quanto è stato cambiato, ma è stato cambiato molto. Sembrava molto diverso."

Fabian Wagner non ha lavorato sulla fotografia aggiuntiva e sembra che non gli piacesse quello che ha visto nel film rilasciato nelle sale e l'ultima fase da lui vista è stata quella in cui Zack Snyder aveva deciso di applicare il color grading ai trailer del film.

Il direttore della fotografia ha poi continuato a parlare di Justice League e di quello che non gli è piaciuto dopo l'abbandono di Zack Snyder: "C'erano molte altre cose in quel film che lo rendevano così buono, a parte il fatto che stavo lavorando con Zack e l'intera troupe. Ho incontrato mia moglie in quel lavoro. C'erano molte altre cose. È stato semplicemente un lavoro eccezionale, quindi è stato un peccato vedere il film come si è rivelato."

I fan di Zack Snyder si sono radunati sui social media dall'uscita di Justice League nel novembre 2017 per sollecitare Warner Bros. a rilasciare il taglio originale del regista. Il movimento #ReleaseTheSnyderCut ha fatto notizia quest'estate dopo che i fan hanno pagato uno striscione aereo al Comic-Con di San Diego, che ha incoraggiato lo studio a pubblicare la versione di Snyder del film.