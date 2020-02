Justice League, Ben Affleck conferma l'esistenza dello Snyder Cut

Ben Affleck, ex-interprete di Batman in Justice League ha confermato l'esistenza della famigerata Snyder Cut di quello che è uno dei film sui supereroi più chiacchierati di sempre.

Come ricorderete, Zack Snyder abbandonò il progetto principalmente a causa di una tragedia familiare, e Joss Whedon (Buffy The Vampire Slayer, The Avengers) subentrò prendendo in mano le redini del film dedicato a Batman, Superman, Wonder Woman e soci, effettuando anche diversi reshoot.

Questo, però, si rivelò un flop di critica e botteghino, e da tempo i fan DC (e non solo) stanno cercando di capire cosa esattamente sia andato storto, e se la supposta "versione precedente" della pellicola - di cui si millanta l'esistenza fin dall'uscita del film al cinema - verrà mai resa nota e disponibile per la visione. Da qui gli innumerevoli rumor e le varie campagne e petizioni dedicate alla diffusione del cosiddetto Snyder Cut, fino a poco tempo fa una vera e propria chimera cinematografica, supportata però anche dallo stesso cast.

Lo scorso novembre, Gal Gadot (Wonder Woman) e Ben Affleck (Batman) avevano infatti condiviso su Twitter un post con l'hashtag #ReleaseTheSnyderCut, suggerendo che lo Snyder Cut fosse davvero un'entità reale e tangibile (o meglio, visibile).

Adesso Affleck, parlando con CinemaBlend, sembrerebbe aver chiarito una volta per tutte la situazione: "Non sapevo nulla [della campagna], fino a quando Zack mi disse 'Hey, stanno facendo questa cosa'. Io gli risposi 'Zack, io ti voglio bene e hai il mio supporto. [Farò] tutto quello che vuoi e che può esserti d'aiuto'"

E continua Affleck: "Credo che quel film, sapete, con due registi differenti... È davvero una cosa strana. Snyder dovette affrontare quella tragedia... E così ci siamo ritrovati con una creatura dal corpo di una mucca e dalla testa di un cavallo, per dare un'idea, e con un po' di entrambi i registi in diverse istanze, per il meglio o per il peggio. Ma credo che la versione di Zack debba essere resa disponibile".

Una conferma, quindi, della sua esistenza, come anche una dimostrazione di supporto per la visione del regista. Ma vedremo mai questo Snyder Cut?