Zack Snyder's Justice League: il regista festeggia il primo anniversario della distribuzione del film

Zack Snyder ha festeggiato attraverso il suo profilo Twitter il primo anniversario della distribuzione di Zack Snyder's Justice League su HBO Max, avvenuta il 18 marzo 2021.

Il primo anniversario della distribuzione di Zack Snyder's Justice League è stato festeggiato da Zack Snyder con un post sul suo profilo Twitter. Il regista ha condiviso un'immagine con il simbolo dell'American Foundation for Suicide Prevention, le date 17 novembre (2017 - il giorno in cui Justice League venne distribuito al cinema) e 18 marzo (2021 - data che segna la distribuzione online dello Snyder Cut) e il copy: "Il mondo intero è diventato una Justice League".

A marzo 2017, Autumn Snyder, figlia di Zack Snyder, si è tolta la vita. Nel corso di un'intervista con Sean O'Connell, Zack Snyder ha spiegato il motivo per cui ha abbandonato la regia di Justice League. Il filmmaker ha rivelato: "Avevo chiuso con il progetto. Ero in questa situazione in cui sapevo che la mia famiglia aveva più bisogno di me rispetto a questa ca**ata, e semplicemente volevo onorarli e fare il mio meglio per poter guarire quel mio mondo".

Anni dopo l'uscita del progetto completato da Joss Whedon, Warner Bros. ha concesso a Zack Snyder un budget aggiuntivo per consentire al filmmaker di completare la sua Snyder Cut, che ha debuttato su HBO Max a marzo 2021. Ad aver girato una scena è stato anche Green Lanter. La sequenza in questione, però, è stata eliminata dalla produzione e sostituita con una in cui appare Martian Manhunter. A questo proposito, Snyder ha raccontato: "Dopo aver visto il film, Warner mi ha chiesto di rimuovere la scena. E io ho detto che mi sarei licenziato se avessero cercato di toglierla. E mi sono sentito male. La verità è che non volevo che i fan non avessero il film concluso per colpa della mia posizione".

Al momento, l'hashtag #ReleasetheSnyderCut è stato sostituito da #RestoretheSnyderverse, utilizzato a gran voce dai fan per chiedere il ritorno di Zack Snyder alla guida del DC Extended Universe. Al momento, non esiste alcun progetto in tal senso.