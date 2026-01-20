Zack Snyder sta tornando con Batman? Perché i fan ne sono convinti

L'ultima foto pubblicata su Instagram da Snyder ha attirato l'attenzione dei suoi fan più sfegatati, che si sono subito lanciati con varie teorie, tra cui quella del possibile ritorno nel mondo dei cinecomic

Quello tra Zack Snyder e il mondo dei cinecomic è stato un matrimonio felice che purtroppo non ha dato tutti i frutti che poteva. Tuttavia, adesso i fan sono convinti che il regista stia preparando un nuovo film su Batman tratto da una delle graphic novel più celebri dedicate al personaggio.

In una foto condivisa dallo studio di ceramica di Snyder, si intravede una copia di Batman - Il ritorno del Cavaliere Oscuro sullo sfondo. Sui social media, i fan hanno subito cominciato a speculare selvaggiamente sul fatto che questo possa essere un indizio che il regista stia segretamente lavorando a un adattamento.

È un pensiero innocente, anche se non sembra realistico (siamo però sicuri che Snyder sapesse quale effetto avrebbe avuto la sua collocazione sulla foto). Chiaramente, il destino dei progetti DC è ora legato ai DC Studios di James Gunn e Peter Safran e solo loro possono annunciare novità.

Quali sono le possibilità di vedere un nuovo Batman di Zack Snyder?

I migliori film tratti dai fumetti realizzati da Snyder sono considerati quelli che sono adattamenti diretti, come 300 e Watchmen. Considerando la lentezza con cui sta procedendo il lavoro su The Brave and the Bold, la maggior parte dei fan non direbbe sicuramente di no a una storia di Batman ambientata in un futuro post-apocalittico, magari all'interno dell'etichetta dei progetti Elseworlds.

L'ipotesi, tuttavia, non sembra minimamente realistica, considerando che tra non molto avremo ben due Batman distinti: uno, quello di Robert Pattinson, inserito nell'universo di Matt Reeves; l'altro, quello che ancora deve essere annunciato da Gunn, che sarà il Cavaliere Oscuro ufficiale del DC Universe.

Vale la pena sottolineare che Snyder ha dichiarato in passato che avrebbe adattato Batman - Il ritorno del Cavaliere Oscuro, ma solo se fosse stato "una fedele rappresentazione del fumetto". Anche per quanto riguarda la Marvel, ha affermato che avrebbe preso in considerazione l'idea di dare la sua interpretazione solo a Elektra Lives Again di Frank Miller.

Batman v Superman: Dawn of Justice: Ben Affleck in un'immagine del trailer del film

Cosa racconta Batman - Il ritorno del Cavaliere Oscuro?

La graphic novel racconta il ritorno in azione di Bruce Wayne, ormai cinquantenne e ritiratosi da anni dopo la morte di Robin, in una Gotham City sprofondata nel caos e nella violenza delle gang. Spinto dall'incapacità di ignorare il degrado morale della città, Wayne riprende il mantello di Batman con metodi più duri e controversi, scontrandosi con i Mutanti, con il Joker - in un confronto finale tragico e definitivo - e con un'opinione pubblica sempre più divisa.

La sua crociata lo porta anche a entrare in conflitto con lo Stato, incarnato da Superman, diventato strumento del potere politico. Il racconto esplora così il mito di Batman come figura ossessiva e ambigua, riflettendo sul confine tra giustizia e autoritarismo, sul peso dell'età e sulla persistenza della lotta contro il male in un mondo che sembra non voler essere salvato.