Jurassic World: Il Dominio, Bryce Dallas Howard rivela: "Mi hanno chiesto di perdere peso"

La protagonista di Jurassic World: Il Dominio, Bryce Dallas Howard, ha confessato che sul set le è stato chiesto di dimagrire per la lavorazione del film, ultimo capitolo della nuova saga giurassica con Chris Pratt.

Jurassic World: Il Dominio, Bryce Dallas Howard in una sequenza

In una recente intervista con Metro, Bryce Dallas Howard rivela che le è stato chiesto di perdere peso per interpretare ancora una volta Claire in Jurassic World: Il dominio. L'attrice ha spiegato che Colin Trevorrow, il regista, l'ha protetta da questa assurda richiesta, ribadendo con forza che il film doveva rappresentare ogni tipologia di donna per essere davvero reale.

Bryce Dallas Howard ha raccontato: "Mi è stato chiesto di dimagrire, cambiando il mio corpo. Colin per fortuna mi ha protetto, dopo che la produzione ha detto 'Dobbiamo chiedere a Bryce di perdere peso'. Colin diceva 'Ci sono molti tipi diversi di donne su questo pianeta e ci sono molti tipi diversi di donne nel nostro film.'"

Con tutte le scene d'azione presenti in Jurassic World: Il Dominio per il suo personaggio, Howard ha spiegato che era impossibile per lei mettersi a dieta, anche perché doveva essere al massimo della sua forza.

Jurassic World: Dominion, Bryce Dallas Howard mostra i lividi degli stunts (FOTO)

Già in precedenza, Bryce Dallas Howard aveva rivelato le sue rimostranze sul fatto che il suo stipendio per il film era inferiore a quello di Chris Pratt, una forma di discriminazione verso le donne dal suo punto di vista.

Quest'ultima rivelazione fatta in merito alla lavorazione del film, dimostra come le attrici affrontano standard molto diversi rispetto alle loro controparti maschili, cosa che purtroppo accade a Hollywood da decenni.