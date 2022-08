Bryce Dallas Howard: "Per Jurassic World mi hanno pagata molto meno rispetto a Chris Pratt"

Bryce Dallas Howard ha svelato di essere stata pagata molto meno rispetto a Chris Pratt per i sequel di Jurassic World.

L'attrice non ha però condiviso i dettagli della differenza esistente tra il suo contratto rispetto a quello dell'amico e collega.

L'attrice Bryce Dallas Howard ha raccontato in un'intervista rilasciata a Insider, parlando del suo compenso: "Le indiscrezioni erano così interessanti perché sono stata pagata così tanto meno rispetto a quando dichiaravano, davvero molto meno. Quando ho iniziato a negoziare il contratto per Jurassic World era il 2014 ed era un mondo diverso, ed ero in una situazione di grande svantaggio. E, sfortunatamente, devi firmare per tre film e quindi i tuoi accordi sono stabiliti".

La star ha però aggiunto che ha potuto contare sul sostegno del suo amico e collega: "Quello che dirò è che io e Chris Pratt ne abbiamo parlato e non appena c'è stata un'opportunità di spostare l'ago della bilancia sulle cose che non erano già state negoziate, come un gioco o un'attrazione, mi ha letteralmente detto 'Non dovete nemmeno fare nulla. Farò io tutte le trattative. Saremo pagati la stessa cifra e non devi pensarci, Bryce'. Gli voglio così bene per averlo fatto. Davvero, perché sono stata pagata di più per queste cose rispetto a quanto abbia mai ricevuto per il film".