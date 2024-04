Jurassic World 4, Dev Patel in trattative per unirsi al cast del sequel

Reduce dalla buona accoglienza ricevuta per il suo debutto alla regia, Monkey Man, Dev Patel sarebbe ora in trattative per unirsi al cast di Jurassic World 4, nuovo sequel del franchise creato da Steven Spielberg.

Secondo quanto riportato dallo scooper Daniel Richtman, Patel è in trattative per recitare nel prossimo capitolo del franchise che vedrà coinvolto alla regia Gareth Edwards. Anche Scarlett Johansson è in trattative per un ruolo.

Non è ancora chiaro se Greig Fraser, abituale collaboratore di Edwards e direttore della fotografia di The Creator e Rogue One (ma anche di The Batman e del dittico su Dune di Denis Villeneuve), sarà coinvolto e seguirà nuovamente Edwards in questa sua avventura, ma sarebbe un'ottima aggiunta a questo progetto.

Monkey Man: Dev Patel in un momento del film

Una corsa verso la data d'uscita

Come si può immaginare, la Universal sta cercando di mettere al loro posto tutti i tasselli necessari affinché il reboot venga realizzato e rispetti in questo modo la data di uscita, prevista per l'estate del 2025. L'inizio delle riprese è già previsto per il 31 luglio, David Koepp ha quasi completato la sceneggiatura e ora sembra che il cast principale stia lentamente prendendo forma.

I dettagli della trama di Jurassic World 4 non sono stati resi noti, ma secondo quanto riferito il film lancerà una "nuova era giurassica" con una trama completamente nuova, il che sembrerebbe indicare che le star di Jurassic World Chris Pratt e Bryce Dallas Howard, insieme all'equipaggio originale della JW interpretato da Sam Neill, Laura Dern e Jeff Goldblum, non torneranno.

Frank Marshall, il produttore veterano che ha supervisionato la trilogia di Jurassic World, è tornato a bordo, così come un altro veterano di Jurassic, Patrick Crowley. Spielberg sarà produttore esecutivo attraverso la sua Amblin Entertainment.