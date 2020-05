Jumanji - The Next Level e Piccole Donne da oggi in DVD e Blu-ray: l'homevideo Universal riparte alla grande

Due titoli Universal molto attesi escono oggi finalmente in homevideo nei supporti fisici. E il film con Dwayne Johnson è disponibile anche in 4K UHD.

Jumanji - The Next Level: Kevin Hart, Dwayne Johnson in una scena del film

Dopo alcuni rinvii, tornano oggi i prodotti homevideo targati Universal Pictures Home Entertainment Italia, con le uscite di due titoli top: Jumanji: The Next Level e Piccole Donne. Per quanto riguarda Jumanji - The Next Level, che vanta oltre 700 milioni di dollari guadagnati al box office globale, è disponibile in Dvd, Blu-ray e 4k UHD: il modo migliore per rivedere i personaggi più amati all'interno del gioco in compagnia di alcune nuove reclute.

Vediamo ora i contenuti speciali di Jumanji: The Next Level, che sarà disponibile anche in un imperdibile set contenente i due film di Jumanji con protagonista Dwayne Johnson.

Questi i contenuti extra nel formato DVD

Scambio d'identità : l'uno nell'avatar dell'altro: In quest'ultimo Jumanji, i ruoli degli avatar vengono totalmente capovolti, con nuovi personaggi e performance esilaranti

: l'uno nell'avatar dell'altro: In quest'ultimo Jumanji, i ruoli degli avatar vengono totalmente capovolti, con nuovi personaggi e performance esilaranti Di nuovo insieme : il cast si riunisce: Dwayne Johnson, Kevin Hart, Karen Gillan e Jack Black sono di nuovo riuniti e al meglio della loro forma in questa nuova incredibile avventura.

: il cast si riunisce: Dwayne Johnson, Kevin Hart, Karen Gillan e Jack Black sono di nuovo riuniti e al meglio della loro forma in questa nuova incredibile avventura. Livello successivo: dietro le quinte di Jumanji: The Next Level: Paesaggi mozzafiato, avventura incredibile, nuovi personaggi e molto altro - vola dietro le quinte insieme al cast e alla troupe durante la creazione del film.

Questi i contenuti extra esclusivi dei formati Blu-ray e 4K UHD

Le papere sul set

Rhys Darby vuole registrare un jingle : Cosa c'è di meglio del jingle di Jack Black e Nick Jonas del primo film? Rhys Darby è pronto ad accettare la sfida e portarla al livello successivo.

: Cosa c'è di meglio del jingle di Jack Black e Nick Jonas del primo film? Rhys Darby è pronto ad accettare la sfida e portarla al livello successivo. Seleziona la scena & gli approfondimenti sugli effetti speciali : Tuffati nel dietro le quinte della realizzazione di alcune scene, scopri come sono state create e approfondisci l'uso degli incredibili effetti speciali impiegati.

: Tuffati nel dietro le quinte della realizzazione di alcune scene, scopri come sono state create e approfondisci l'uso degli incredibili effetti speciali impiegati. E molto altro!

Ma come detto oggi esce anche Piccole Donne, l'adattamento fresco, moderno e unico di Greta Gerwig del capolavoro letterario di Louisa May Alcott. Il film, nominato a sei Academy Award, tra cui Miglior film, e vincitore del premio Oscar per i Migliori costumi, è disponibile in Dvd e in Blu-ray

Questi i contenuti extra nei formati DVD e Blu-ray