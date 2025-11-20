Jumanji 3: Dwayne Johnson, Jack Black, Karen Gillan e Kevin Hart di nuovo insieme nella prima foto

Le riprese di Jumanji 3 sono iniziate e Sony Pictures ha condiviso la prima foto che ritrae i protagonisti di nuovo insieme.

Lo scatto pubblicato su Instagram è stato accompagnato da una didascalia che ricorda come il sequel arriverà nelle sale cinematografiche a Natale 2026.

La prima immagine dal set

La foto ritrae quindi Dwayne Johnson (recentemente protagonista di The Smashing Machine, di cui potete leggere la nostra recensione) nel ruolo del Dottor Xander "Smolder" Braveston, Jack Black che in Jumanji 3 sarà nuovamente il professor Sheldon "Shelly" Oberon, Kevin Hart nel ruolo di Franklin "Mouse" Finbar, e Karen Gillan nella parte di Ruby Roundhouse.

Sony ha inoltre confermato che tra gli interpreti della terza avventura ci saranno anche Nick Jonas nel ruolo di Jefferson "Seaplane" McDonough, Danny DeVito nel ruolo di Edward "Eddie" Gilpin, Lamorne Morris, Marin Hinkle, Bebe Neuwirth, e Rhys Darby.

Nonostante non ci sia ancora stata una conferma ufficiale, probabilmente anche i giovani attori che hanno avuto la parte dei teenager protagonisti saranno impegnati sul set. Nel film dovrebbero quindi essere presenti Alex Wolff nel ruolo di Spencer Gilpin, Morgan Turner che interpreta Martha Kaply, Ser'Darius Blain nei panni di Anthony "Fridge" Johnson, e Madison Iseman in quelli di Bethany Walker. Tra i ritorni potrebbe poi esserci anche quello di Awkwafina nel ruolo di Ming Fleetfoot.

Tra le new entry nella fila degli interpreti ci saranno invece Brittany O'Grady, Burn Gorman, Dan Hildebrand e Jack Jewkes.

Il ritorno di Jumanji nelle sale

Alla regia sarà impegnato Jake Kasdan, già dietro la macchina da presa dei due capitoli precedenti e autore della sceneggiatura in collaborazione con Jeff Pinkner e Scott Rosenberg.

Il franchise di Jumanji è tornato nelle sale cinematografiche nel 2017, dopo il successo ottenuto nel 1995 con il film con star Robin Williams e Kirsten Dunst, con Jumanji - Benvenuti nella giungla, in grado di incassare ben 962 milioni di dollari. Nel 2019 era quindi arrivato il sequel, Jumanji - The Next Level, che ha incassato 801 milioni di dollari in tutto il mondo.

Per ora non si conoscono, ovviamente, ancora i dettagli della trama del terzo capitolo e bisognerà attendere per scoprire cosa accadrà ai protagonisti, anche se la foto pubblicata online fa ipotizzare un arrivo nella 'realtà' dei personaggi al centro del videogioco.