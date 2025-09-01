Jujutsu Kaisen: rilasciato il trailer della terza stagione che comprenderà l’arco del Culling Game

La terza stagione di Jujutsu Kaisen debutterà a gennaio 2026 con l'attesissimo adattamento del "Culling Game". L'annuncio, arrivato nel livestream per il quinto anniversario della serie, è stato accompagnato dal primo trailer ufficiale e da anticipazioni sui nuovi sviluppi narrativi.

Dopo mesi di attesa e speculazioni, i fan di Jujutsu Kaisen hanno finalmente ricevuto conferme ufficiali sul ritorno dell'anime con la terza stagione. Lo studio MAPPA, insieme a Crunchyroll, ha svelato trailer, data di uscita e dettagli inediti su una delle saghe più cruente e decisive della storia creata da Gege Akutami.

Il ritorno di Jujutsu Kaisen con il "Culling Game"

La terza stagione di Jujutsu Kaisen entrerà nel vivo con l'adattamento del "Culling Game", saga che traghetterà i protagonisti in un vortice di combattimenti spietati e nuove alleanze. L'annuncio è stato celebrato il 31 agosto durante un livestream organizzato per il quinto anniversario della serie, con la partecipazione dei doppiatori Junya Enoki, Yuma Uchida e Asami Seto.

Proprio Enoki, voce di Yuji Itadori, ha dichiarato: "Ho già iniziato le registrazioni e posso dirvi che le scene di battaglia sono su un livello completamente diverso". Un'anticipazione che ha acceso ancora di più l'hype, soprattutto dopo le clip dietro le quinte mostrate all'Anime Expo 2025, dove Yuji appariva segnato dal peso delle perdite subite nella stagione precedente e preoccupato dall'inquietante ascesa di Sukuna. Crunchyroll ha confermato che trasmetterà gli episodi in simulcast, lo stesso giorno della messa in onda in Giappone.

Il 2026 si preannuncia quindi come un anno cruciale per l'universo di Jujutsu Kaisen, che proseguirà a ritmo serrato nonostante la conclusione del manga nel 2024. Gege Akutami, nel frattempo, ha già avviato un nuovo progetto per Weekly Shonen Jump insieme a Yuji Iwasaki, illustratore di Cipher Academy.

La loro opera, intitolata Mimojuro, segna una continuità creativa che lascia intuire quanto l'autore non abbia alcuna intenzione di fermarsi.

Tra grande schermo e nuovi orizzonti

Ad alimentare ulteriormente l'attesa ci penserà anche il cinema. Il 7 novembre 2025 in Giappone uscirà Jujutsu Kaisen: Execution, film che riproporrà sul grande schermo l'arco di Shibuya e i primi due episodi del Culling Game.

L'opera arriverà anche negli Stati Uniti il 5 dicembre grazie alla distribuzione di GKIDS, già responsabile di Jujutsu Kaisen: Hidden Inventory / Premature Death - The Movie, uscito lo scorso luglio. Questa strategia non solo consolida la popolarità globale del brand, ma sottolinea come la serie stia progressivamente conquistando lo spazio cinematografico senza tradire le radici televisive.

Parallelamente, i fan hanno la possibilità di recuperare le prime due stagioni su Crunchyroll, Hulu e Netflix, mentre il manga completo resta disponibile in formato digitale tramite Viz Media e Manga Plus.