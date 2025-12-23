Jujutsu Kaisen, Gege Akutami consiglia un manga thriller con un personaggio simile a uno dei suoi

Questa volta, il creatore di Jujutsu Kaisen ha puntato i riflettori su Phenomenon X: Paranormal Crime Files, un thriller paranormale che mescola indagine, superstizioni e inquietudine ad alta tensione.

Il creatore di Jujutsu Kaisen, Gege Akutami, consiglia un nuovo manga crime dalle tinte dark fantasy: Phenomenon X: Paranormal Crime Files. Tra misteri inspiegabili, detective fuori dagli schemi e un autore legato all'anime MAPPA, la serie sta attirando sempre più attenzione.

Un nuovo incubo prende forma: Phenomenon X: Paranormal Crime Files

Negli ultimi sette anni, Gege Akutami ha costruito un universo narrativo capace di trasformare la paura in linguaggio pop, ridefinendo il dark fantasy giapponese. Proprio per questo ha fatto notizia il suo recente sostegno a Phenomenon X: Paranormal Crime Files, manga crime ancora giovane ma già in forte ascesa. Pubblicata inizialmente sulla rivista seinen Harta, l'opera è firmata da Nakaya Onsen e ha appena visto l'uscita del secondo volume per Kadokawa.

A rendere il tutto ancora più interessante è il coinvolgimento diretto di Akutami, che ha realizzato l'illustrazione dell'obi di copertina del Volume 2. Non solo un gesto simbolico, ma una dichiarazione d'amore vera e propria, accompagnata da un commento diventato virale: "Se sa disegnare anime e il suo manga è interessante, non c'è modo di sopportarlo!". Una battuta ironica che suona come il più sincero dei complimenti, soprattutto detta da uno degli autori più influenti del panorama contemporaneo.

Dal punto di vista narrativo, Phenomenon X condivide con Jujutsu Kaisen un terreno comune: un mondo in cui l'umanità è minacciata da entità sovrannaturali responsabili di incidenti inspiegabili e morti misteriose. Ma qui l'approccio è più investigativo, quasi procedurale, con un immaginario che strizza l'occhio al crime urbano e all'horror d'atmosfera, piuttosto che allo scontro frontale tipico dello shonen.

Tra detective, maledizioni e legami con MAPPA

A delineare il cuore della serie è la sinossi ufficiale diffusa da Seven Seas Entertainment, che ha recentemente acquisito i diritti del manga: "Incendi che scoppiano senza motivo. Una mummia che vaga in un tranquillo quartiere residenziale. Girasoli che fioriscono in pieno inverno. Ogni caso sfida la logica, ma insieme puntano verso qualcosa di molto più pericoloso. Anan, una detective semi-umana con orecchie da gatto, è abituata ai casi ordinari - finché non viene affiancata a Kanai, un agente federale dai capelli a punta, occhiali scuri e un segreto tutto suo...". Un mosaico di anomalie che trasforma l'indagine in una discesa lenta e inquietante nell'ignoto.

Non è passato inosservato come il personaggio di Kanai ricordi, nel design, Satoru Gojo, uno dei volti più amati di Jujutsu Kaisen. Una somiglianza che non sembra casuale, considerando i legami professionali di Nakaya Onsen con il franchise. L'autore ha infatti lavorato come key animator e designer degli spiriti maledetti nelle stagioni uno e due dell'adattamento anime prodotto da MAPPA, oltre a ricoprire lo stesso ruolo in Jujutsu Kaisen 0.

Il curriculum di Onsen include anche titoli come The Asterisk War, Fate/Grand Order - Absolute Demonic Front: Babylonia, Fate/Grand Order: The Movie Divine Realm of the Round Table: Camelot e la seconda stagione di Mob Psycho 100. Un background che si riflette chiaramente nella regia visiva di Phenomenon X, dove il senso del movimento e la cura per il dettaglio atmosferico ricordano più una storyboard animata che una tavola statica.

Mentre Jujutsu Kaisen, lanciato su Weekly Shonen Jump il 5 marzo 2018, ha superato i 100 milioni di copie vendute nel mondo ed è reduce da un 2025 da record, Phenomenon X si prepara a un percorso più lento ma promettente. Il Volume 1 arriverà in Nord America solo nell'ottobre 2026, ma con una benedizione così ingombrante, l'attesa potrebbe trasformarsi nel suo più potente alleato.