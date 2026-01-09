Jujutsu Kaisen 3, rilasciata la nuova sigla d’apertura “Aizo”: le immagini di King Gnu scuotono i fan

La terza stagione di Jujutsu Kaisen si prepara a esplodere con un'apertura visivamente audace e musicalmente incisiva: "Aizo" dei King Gnu anticipa il caos del Culling Game, mentre MAPPA mostra una creatività che riscrive le regole dell'animazione shonen.

Un'apertura che cambia Jujutsu Kaisen

Il debutto della sigla di apertura di Jujutsu Kaisen 3 segna un nuovo e sorprendente capitolo nell'estetica dell'opera. MAPPA sceglie di spingersi oltre il consueto stile dinamico dello shonen: l'animazione gioca con prospettive insolite, cromatismi quasi onirici e un ritmo visivo che accompagna il brano "Aizo" dei King Gnu, una band ormai legata in modo quasi simbiotico al mondo creato da Gege Akutami.

Erano loro dietro a "You Are My Special", l'opening della seconda stagione, e ancora a "Sakayume", il brano che ha introdotto Yuta Okkotsu nel film Jujutsu Kaisen 0. Questa continuità musicale permette alla serie di costruire una riconoscibilità sonora rara nell'animazione contemporanea, mentre l'inedita sigla sembra quasi annunciare che il Culling Game non sarà soltanto un nuovo arco narrativo, ma un passaggio di tono.

L'opening stessa, dai frammenti diffusi online, propone scorci che ricordano opere artistiche famose, simbolismi espliciti a filosofie orientali, dettagli microscopici che raccontano il mondo maledetto con un linguaggio visivo del tutto nuovo.

Il Culling Game e un protagonista in trappola

A livello narrativo, la terza stagione entrerà nel vivo del Culling Game, l'arco introdotto da Suguru Geto dopo le macerie dello Shibuya Incident. Anche con Mahito ormai sconfitto, Yuji resta schiacciato dalle conseguenze: la morte di Nobara, la scomparsa di Nanami, e Gojo intrappolato nella Prison Realm.

A peggiorare il quadro arriva la sentenza di morte decretata dalla Jujutsu Tech per i crimini di Sukuna. Stretto fra il dovere e la condanna, Yuji affronta un torneo brutale in cui decine di utilizzatori di energia maledetta risvegliati artificialmente competono mentre Geto trama di assorbirne il vincitore.

Secondo quanto anticipato, questa stagione coprirà gran parte dell'arco, lasciando presagire almeno un'ulteriore stagione per concludere la storia.

Intanto il franchise continua ad ampliarsi grazie al manga successivo, Jujutsu Kaisen: Modulo, ambientato anni dopo e caratterizzato da cambi narrativi radicali, tra cui l'arrivo di minacce extraterrestri. Pur non essendo ancora confermato un adattamento animato, la popolarità della serie rende un seguito decisamente prevedibile.