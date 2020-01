Judy: Renée Zellweger da record ai SAG Awards 2020

Renée Zellweger si aggiudica il SAG Awards 2020 come miglior attrice protagonista per Judy, segnando il record come prima donna a vincere tre premi SAG per il cinema.

L'attrice Renée Zellweger ha vinto ieri sera il premio SAG Awards come miglior attrice protagonista, grazie alla sua interpretazione in Judy diretto da Rupert Goold, stabilendo un record come prima donna e come seconda persona dopo Daniel Day-Lewis a vincere tre singoli premi SAG per il cinema.

Judy: Renée Zellweger in una sequenza

Renée Zellweger ha aggiunto questo premio ad altri due SAG Awards, uno vinto per la sua interpretazione in Chicago nel 2002 e l'altro per Ritorno a Cold Mountain, nel 2003. L'attrice, grazie al ruolo di Judy Garland in Judy, ha già vinto il Golden Globe per la sua interpretazione ed è, al momento, una delle favorite per gli Oscar 2020.

Durante il suo discorso sul palco, Renée Zellweger ha espresso la sua gratitudine ricordando Judy Garland: "Judy Garland, 50 anni dopo, il tuo pubblico ti sta pensando stasera, questo è per te!"

L'attrice ha superato le sue colleghe nominate Charlize Theron (Bombshell), Scarlett Johansson (Storia di un matrimonio), Cynthia Erivo (Harriet) e Lupita Nyong'o (Noi), ringraziandole nel suo discorso definendole un grande esempio per lei: "Mi avete insegnato così tanto lungo la strada. E vi sono molto grata, specialmente alle mie sorelle. Il vostro esempio mi ispira, mi sento così fortunata a far parte di questa famiglia di narratori, svolgendo il nostro lavoro raccontando l'esperienza dell'essere umano, favorendo la comprensione, l'empatia e l'unità."