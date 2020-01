Oscar 2020: tutti i record delle nomination, da John Williams a Martin Scorsese

Le nomination agli Oscar 2020 hanno permesso di stabilire alcuni record grazie alle scelte compiute dai membri dell'Academy e tra i nomi che hanno scritto una nuova pagina nella storia dei premi ci sono anche John Williams e Martin Scorsese.

Nonostante la discussa assenza di Greta Gerwig nella rosa dei possibili vincitori nella categoria Miglior Regista, il numero di donne nominate non è mai stato così alto: ben 62.

Gli Oscar 2020 hanno poi portato Martin Scorsese a diventare il regista ancora in vita con il maggior numero di candidature: ben nove.

Il compositore John Williams ha invece raggiunto la cifra record di 47 candidature in carriera nella categoria Miglior Colonna Sonora, arrivando con le cinque per Miglior Canzone Originale a quota 52, il numero più alto per un artista ancora in vita e rimanendo in generale solo alle spalle di Walt Disney che era arrivato a 59.

Alan Robert Murray ha invece stabilito un primato con la sua decima candidatura per il Sound Editing e Saoirse Ronan, grazie alla sua interpretazione in Piccole Donne, è la seconda attrice più giovane ad aver ricevuto quattro nomination agli Oscar a soli 25 anni, venendo battuta solo da Jennifer Lawrence che era riuscita nell'impresa con Joy quando ne aveva 24.