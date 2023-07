Judas and the Black Messiah stasera su Rai 3: trama, cast e storia vera del film sulle Pantere Nere

Stasera su Rai 3 in prima serata va in onda Judas and the Black Messiah, il film di Shaka King racconta la storia vera del gruppo delle Pantere Nere dell'Illinois

Stasera, 14 luglio 2023, in prima serata Rai 3, presenta Judas and the Black Messiah, un nuovo appuntamento con il ciclo 'XX Secolo', che propone film italiani e stranieri in prima visione, che descrivono personaggi e fatti reali, eventi piccoli e grandi, accaduti nel corso del '900. La pellicola, diretta da Shaka King racconta la storia vera del gruppo delle Pantere Nere dell'Illinois. La sceneggiatura è stata scritta da Will Berson. Craig Harris ha composto la colonna sonora. Trama, cast, recensione, curiosità e trailer del lungometraggio.

Judas and the Black Messiah: un'immagine di Daniel Kaluuya

Judas and the Black Messiah: Trama

Presidente della sezione dell'Illinois del movimento Black Panther è il giovane e carismatico attivista Fred Hampton che combatte per la libertà e il riconoscimento dei diritti dei neri, ispirando un'intera generazione a non arrendersi all'oppressione delle forze di polizia. Hampton viene però anche considerato una minaccia radicale dall'FBI che ingaggia un piccolo criminale, Bill O'Neal, come informatore e lo fa infiltrare nelle Pantere Nere per tenere sotto controllo e arginare le attività del suo leader.

Bill vive in maniera tormentata la sua doppia natura di militante e talpa: da un lato aderisce alla visione politica di Hampton, dall'altra contribuisce in maniera decisiva alla sua drammatica fine.

Judas and the Black Messiah: Daniel Kaluuya in una scena

Judas and the Black Messiah: Curiosità e Storia vera

Judas and the Black Messiah è stato presentato al Sundance Film Festival 2021 l'1 febbraio. La pellicola, a causa dell'emergenza sanitaria e la chiusura delle sale cinematografiche, è stata distribuita in Italia direttamente in streaming a partire dal 9 aprile 2021.

Ai premi Oscar 2021, Judas and the Black Messiah è stato nominato in sei categorie e ha vinto due premi. Daniel Kaluuya ha vinto l'Oscar come Miglior Attore Non Protagonista per la sua interpretazione di Fred Hampton. La colonna sonora del film, composta da Craig Harris e H.E.R., ha vinto l'Oscar per la Miglior Canzone Originale con il brano "Fight for You".

Judas and the Black Messiah: Daniel Kaluuya in un'immagine

Fred Hampton, un attivista e leader delle Pantere Nere nell'Illinois, divenne il coordinatore nello Stato dell'Illinois del Black Panther Party e il suo rappresentante a livello nazionale. Durante il suo mandato, fondò la cosiddetta Rainbow Coalition, un'organizzazione politica multiculturale che comprendeva non solo le Pantere Nere, ma anche gruppi come gli Young Patriots, gli Young Lords e le principali gang di quartiere di Chicago. Lo scopo della coalizione era quello di lottare per il cambiamento sociale a favore delle classi più svantaggiate.

Judas and the Black Messiah: l'icona e il traditore

Nel 1967, l'FBI identificò Hampton come una seria minaccia e intraprese azioni per neutralizzarlo. Diffusero notizie false per creare divisioni tra i vari gruppi e infiltrarono agenti tra le Pantere Nere. Nella notte del 3 dicembre 1969, a Hampton fu somministrato, all'insaputa sua, un sonnifero da William O'Neal, un informatore dell'FBI. All'alba del 4 dicembre, il suo appartamento fu oggetto di un raid condotto da agenti del procuratore della Contea di Cook, poliziotti di Chicago e agenti dell'FBI. Durante l'operazione, gli agenti spararono oltre 80 colpi, mentre solo uno fu sparato da un fucile caduto accidentalmente. Hampton fu trovato a letto, addormentato, e fu ucciso con due colpi alla testa.

Judas and the Black Messiah: un'immagine di Daniel Kaluuya

Judas and the Black Messiah: Interpreti e personaggi

Judas and the Black Messiah: LaKeith Stanfield e Jesse Plemons in una scena

Judas and the Black Messiah: Recensione e trailer

Qui trovate la recensione di Judas and the Black Messiah