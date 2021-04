Oscar 2021: Daniel Kaluuya è il Migliore Attore Non Protagonista per Judas and the Black Messiah

Agli Oscar 2021 Daniel Kaluuya festeggia la prima statuetta come Migliore Attore Non Protagonista per il film sulle Black Panther, Judas and the Black Messiah.

Pronostici rispettati per il Miglior Attore Non Protagonista, categoria che, agli Oscar 2021, ha visto trionfare l'inglese Daniel Kaluuya per il biopic storico Judas and the Black Messiah.

Judas and the Black Messiah: Daniel Kaluuya in un momento del film

Come potete scoprire dalla nostra recensione di Judas and the Black Messiah, il film diretto da Shaka King ritrae il tradimento del presidente delle Black Panthers Fred Hampton, celebre attivista per i diritti civili interpretato da Daniel Kaluuya, da parte dell'informatore dell'FBI William O'Neal negli anni '60 a Chicago.

Protagonista di un discorso di ringraziamento molto sentito, ma un po' imbarazzante viste le allusioni sessuali in esso contenute, Daniel Kaluuya ha così commentato la potente interpretazione di Fred Hampton che gli ha fruttato la sua prima statuetta dopo la precedente candidatura per Scappa - Get Out:

"Penso che molte persone conoscano la storia del presidente Fred. Parla proprio di questo, si tratta di dire la verità e di diffonderla, di raccontare chi era veramente quest'uomo e cosa ha fatto. Il fatto che io possa persino stare su questo palco con questa statuetta in mano è proprio per quello che lui ha fatto."

Ecco la lista completa di tutti i vincitori degli Oscar 2021.