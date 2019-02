Journal for Jordan: Michael B. Jordan nel dramma di Denzel Washington

Michael B. Jordan sarà protagonista di Journal for Jordan, dramma diretto e prodotto dalla star Denzel Washington per Sony Pictures.

Journal for Jordan, basato sul libro omonimo scritto da Dana Canedy, racconta la vera storia del sergente Charles Monroe King che ha tenuto un diario pieno di lezioni di vita pensando al figlio Jordan, nato da pochi mesi, mentre era impegnato in una missione all'estero. Nel 2006, quando il bambino aveva solo sette mesi, il compagno della giornalista Dana Canedy è però morto in Iraq a causa di un'esplosione.

Il volume pubblicato nel 2008 è una lettera in cui la madre racconta al figlio chi era il padre e racchiude i consigli dell'uomo rivolti al figlio che non ha visto crescere, oltre a ripercorrere la storia d'amore tra la vincitrice del premio Pulitzer e il militare. La sceneggiatura del progetto sarà firmata dall'autore di Mudbound Virgil Williams.

Michael B. Jordan è reduce del successo di Creed II e Black Panther, primo film Marvel candidato agli Oscar. Prossimamente l'attore sarà nel cast del dramma fantascientifico Raising Dion e interpreterà un avvocato per i diritti civili in Just Mercy.

