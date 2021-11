A Journal for Jordan: Michael B. Jordan nel trailer del film diretto da Denzel Washington

Michael B. Jordan è la star del trailer del drammatico A Journal for Jordan, quarta regia del divo Denzel Washington.

Denzel Washington torna dietro la macchina da presa per la quarta volta nel dramma A Journal For Jordan. Nel trailer vediamo in azione il protagonista Michael B. Jordan.

Journal for Jordan, basato sul libro omonimo scritto da Dana Canedy, racconta la vera storia del sergente Charles Monroe King che ha tenuto un diario pieno di lezioni di vita pensando al figlio Jordan, nato da pochi mesi, mentre era impegnato in una missione all'estero. Nel 2006, quando il bambino aveva solo sette mesi, il compagno della giornalista Dana Canedy è però morto in Iraq a causa di un'esplosione.

Il volume pubblicato nel 2008 è una lettera in cui la madre racconta al figlio chi era il padre e racchiude i consigli dell'uomo rivolti al figlio che non ha visto crescere, oltre a ripercorrere la storia d'amore tra la vincitrice del premio Pulitzer e il militare. Virgil Williams ha firmato l'adattamento per il grande schermo.

Nel cast, a fianco di Michael B. Jordan, anche Chanté Adams, Robert Wisdom, Tamara Tunie e Jalon Christian.