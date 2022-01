Michael B. Jordan sulla scena in cui mostra il sedere in A Journal for Jordan

Michael B. Jordan ha parlato della scena in cui ha mostrato il fondoschiena in A Journal for Jordan, prima collaborazione con Denzel Washington.

A Journal for Jordan ha fatto parlare molto di sé grazie al rapporto tra padre e figlio che racconta, alla prima collaborazione tra Denzel Washington e Michael B. Jordan e, soprattutto, per merito della scena in cui quest'ultimo mostra il sedere.

Nel corso di un'intervista con Variety, Michael B. Jordan ha parlato di questa sequenza di A Journal for Jordan e ha dichiarato: "Non credo che sia stato scritto così, quindi non credo di aver letto in sceneggiatura niente del tipo: 'Oh sì, Charles entra e il suo sedere lampeggia letteralmente sullo schermo'. Più che altro, è stata una cosa nata sul momento. Ci siamo chiesti come girarla... E ci siamo buttati. Conoscevamo il film che stavamo facendo. E volevamo qualcosa che desse alla gente quello che voleva, quindi abbiamo scelto questo".

La scena in cui Michael B. Jordan è breve ma, senza dubbio, i suoi fan non la perderanno per nulla al mondo! Ad aver preso la decisione in questione è stata la direttrice della fotografia del film, Maryse Alberti, che ha dichiarato che le sarebbe piaciuto posizionare la macchina da presa in modo tale da inquadrare il fondoschiena dell'attore.

D'altronde, sfruttare uno degli uomini più sexy sul volto della Terra in tal senso è stata un'idea quasi scontata. A Journal for Jordan è uscito negli Stati Uniti il 25 dicembre, è stato diretto da Denzel Washington e segna il debutto di Michael B. Jordan nel mondo dei film romantici.