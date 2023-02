Jonathan Majors, la star Marvel come Dave Bautista: "Vorrei fare una commedia romantica"

Mentre da oggi lo potremo ammirare nelle sale nei panni di Kang il Conquistatore in Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Jonathan Majors, proprio come il collega Dave Bautista, ha dichiarato che non gli dispiacerebbe essere il protagonista di una commedia romantica.

Nell'intervista, Majors ha dichiarato di "innamorarsi ogni giorno" e di "piangere probabilmente un paio di volte a settimana", oltre a dire che gli piacerebbe recitare in una commedia romantica.

"La vita è così bella", ha continuato. "L'amore è ovunque". Majors ha anche detto che tra i suoi film romantici preferiti ci sono Le pagine della nostra vita, Love Jones, Blue Valentine e Love & Basketball.

L'interpretazione di Majors nei panni di Kang il Conquistatore ha suscitato critiche entusiastiche fin dal finale della prima stagione di Loki. Ma questa variante del cattivo che viaggia nel tempo è qualcosa di completamente diverso. Lo scoprirete solo andando in sala per Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

Non solo Marvel, però, perché da marzo Jonathan Majors sarà nelle sale con Creed III, nei panni del nuovo sfidante dell'Adonis Creed di Michael B. Jordan.