Jonathan Majors: sapevate che la star di Ant-Man 3 per poco non abbandonò il suo primo meeting con Marvel?

Seppur spesso perfetti, non tutti i casting Marvel sono avvenuti nel più liscio dei modi... Pensate che la star di Ant-Man and The Wasp: Quantumania Jonathan Majors quasi abbandonò il suo primo meeting con la compagnia.

C'è mancato poco che Jonathan Majors non fosse una star Marvel... Almeno stando a quanto raccontato dalla star di Ant-Man and The wasp: Quantumania in una recente intervista, in cui ha ricordato il suo primo meeting con i Marvel Studios.

L'interprete di Kang Il Conquistatore e delle sue Varianti nel Marvel Cinematic Universe, Jonathan Majors, è tra gli attori più apprezzati del MCU, e fin dal suo debutto come Colui Che Rimane nella serie di Disney+ Loki, ha saputo incuriosire gli spettatori che attendevano con ansia di poterlo vedere anche nei panni del celebre villain in Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

E di attese ne sa qualcosa anche Majors, che durante il suo primo incontro con i vertici Marvel fu lasciato lì ad aspettare per diverso tempo che qualcuno si presentasse, tanto da decidere di andarsene a un certo punto...

"Spero che questa cosa che dirò ora non mi si ritorca contro, ma per poco non me ne andai via dal mio primo meeting con i vertici Marvel [senza nemmeno incontrarli]" esordisce l'attore in un'intervista con Vanity Fair, come riporta anche Variety.

"Accadde tanto tempo fa. Ero appena uscito dalla scuola di recitazione, e correvo su e giù per la città, quando andai all'appuntamento. Ero lì, seduto, ad aspettare che qualcuno si presentasse, ma erano tutti impegnati. E io continuavo a chiedermi 'Ma è qui che dovrei essere, giusto?'" ricorda Majors "Sapete, io sono cresciuto in un certo modo, e non mi piace far perdere tempo alla gente. Così quella volta, che passò davvero un sacco di tempo, stavo per andarmene via. 'Sentite, io vado. Va bene così, me ne vado ed è tutto ok' dissi".

Ant-Man 3, Jonathan Majors su Kang: "Un villain iper-intelligente"

Ma poi per fortuna...

"Arrivai alla porta, ma poi mi dissero che la casting director Sarah Finn sarebbe arrivata a breve" continua l'attore "Finalmente entrammo in uno degli uffici e iniziammo a parlare. Fu una conversazione davvero notevole. E poi, credo fosse tre anni dopo, arrivò un'altra conversazione... Quella per Kang".

E conclude affermando: "E qui non ci fu trepidazione, specialmente per via di chi fosse Kang come personaggio. Quando dissi di sì avevamo davanti un piano ben definito, e ciò che stiamo vedendo ora è qualcosa di coeso".

E voi, avete già visto Ant-Man and The Wasp: Quantumania al cinema? Cosa ne avete pensato di Kang e del film?