Marvel pronta al ritorno di Kang? Jonathan Majors: "Non posso dire nulla, ma tutto è possibile nel Multiverso"

Fino a poco tempo fa un ritorno di Jonathan Majors nei panni di Kang sarebbe stato impensabile, ma dopo che l'attore ha risulto i suoi problemi con la legge sembra riaprirsi per lui uno spiraglio nel mondo Marvel.

Interrogato su una possibile nuova apparizione del villain mutiversale dal Sun, Majors ha ammesso di "non poter dire nulla", ma secondo il magazine non sarebbe riuscito a nascondere un sorriso.

Quando gli è stato chiesto se qualcosa bollisse in pentola, Majors ha risposto: "Beh, è ​​un Multiverso, quindi c'è sempre qualcosa. Ci sono sempre molte opportunità per questo". Ha poi aggiunto di essere contento di apprendere che molti fan vorrebbero il suo ritorno nell'MCU.

Jonathan Majors nei panni di Kang in una scena della serie Loki

Ascesa e declino di Kang

I piani originali di Marvel prevedevano inizialmente che il nuovo film degli Avengers si intitolasse Avengers: The Kang Dynasty. La pellicola è stata ribattezzata Avengers: Doomsday dopo il licenziamento dell'attore, accusato di violenze domestiche da parte dell'ex fidanzata. in Doomsday e nel successivo Avengers: Secret Wars vedremo il massiccio ritorno delle star del presente e del passato di Marvel. Anche se non è ufficialmente previsto, almeno a quanto dichiarato finora, un cameo di Kang è ancora possibile.

All'inizio di quest'anno, Jonathan Majors ha ricordato il momento scioccante in cui un membro del suo team legale gli ha dato la notizia del licenziamento da parte dei Marvel Studios.

"Mi ha detto, 'Te lo dico subito. Così non rimarrai sorpreso e potrai iniziare a elaborare la cosa. Ti hanno licenziato. Ti ha licenziato la Marvel'" ha detto a Comicbookmovie. "Ci sono stati giorni in cui mi chiedevo, 'È vero?'", ha detto riferendosi alle settimane successive. "È un dolore che non ho mai provato, e la situazione si è aggravata sempre di più".

Parlando del rilancio della sua carriera, Majors ha aggiunto: "A volte sembra che non accadrà. A volte sembra che si ricomincerà la settimana prossima".