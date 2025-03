Jonathan Majors star del film action True Threat

Jonathan Majors, dopo il tempo trascorso distante dai set cinematografici e televisivi a causa delle accuse di violenza domestica, ha ottenuto un altro ruolo da protagonista. L'attore sarà infatti la star dell'action movie True Threat che verrà diretto da Gerard McMurray.

I dettagli del nuovo film

Pochi giorni fa era stato svelato che Jonathan Majors reciterà nel Revenge thriller Merciless, diretto da Martin Villeneuve.

Oggi, invece, è stato annunciato il suo coinvolgimento in True Threat in cui avrà la parte di un agente delle Forze Speciali, Vernon Threat.

L'attore non sarà, ovviamente, coinvolto nel MCU dove avrebbe dovuto essere un protagonista con la parte del villain Kang, apparso nella serie Loki e nel recente film di Ant-Man.

Una foto di Jonathan

Il protagonista della storia sarà impegnato in una ricerca senza sosta della giustizia dopo che il figlio teenager viene ucciso da una gang di Harlem conosciuta con il nome di The Apollo Kids.

Determinato a vendicarsi, Threat si infiltra in un edificio di 20 piani dove ha sede la gang, cercando di raggiungere il primo piano e affrontare il leader del gruppo, che è stato anche il suo mentore, chiamato 'Shallow'.

True Threat unisce tematiche come paternità, fratellanza e responsabilità legata alle comunità.

Un action movie davvero unico

Il film sarà il nuovo progetto di CAT5, la casa di produzione specializzata nel genere action lanciata da Alex Garcia con il sostegno di Fifth Season.

McMurray sarà il regista di True Threat con uno script di cui è co-autore con Hodge K. Johnson. Larnell Stovall si occuperà invece dell'action design e sul grande schermo verrà mostrato lo stile di combattimento conosciuto come 52 Blocks, diventando così il primo progetto a rappresentarlo al cinema.