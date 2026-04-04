Jonathan Majors vittima di un incidente sul set di Knuckle, la troupe entra in sciopero

L'attore è caduto da una finestra durante le riprese di una scena d'azione e quanto accaduto ha portato alla richiesta di maggiore sicurezza sul set.

Una foto di Jonathan Majors
NOTIZIA di 04/04/2026

Jonathan Majors è stato coinvolto in un incidente sul set del suo nuovo film che ha portato numerosi membri della troupe a dare il via a una sciopero per richiedere più sicurezza.
Le riprese del progetto, prodotto da The Daily Wire di Ben Shapiro e Bonfire Legend di Dallas Sonnier, sembra siano comunque proseguite.

L'incidente sul set

Il sito Deadline ha condiviso online il filmato che mostra Jonathan Majors e il suo co-protagonista JC Kilcoyne cadere attraverso una finestra durante i ciak di una scena d'azione.
Nel video si vedono alcuni membri della troupe che corrono verso la finestra per assicurarsi che i due attori stiano bene. Majors sembra chiedere se la scena è stata immortalata e suggerisce di usare quelle immagini.

L'incidente, secondo le fonti del sito internet, è avvenuto dopo la sostituzione della finestra con una lastra di vetro temperato non fissata, che avrebbe dovuto rompersi intenzionalmente in una sequenza che avrebbe dovuto essere girata successivamente.

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I due attori sono caduti dall'altezza di circa due metri e Kilcoyne si è ferito a una mano, avendo bisogno di alcuni punti di sutura. Un portavoce dell'attore ha però rassicurato i fan sottolineando che sta bene ed è stato assistito immediatamente della produzione, aggiungendo poi ""non si è sentito in pericolo sul set e ha continuato ad avere un'esperienza positiva lavorando al progetto".
Le fonti di Majors, che aveva inviato una lettera a Kevin Feige dopo il suo licenziamento dal MCU, non hanno invece rilasciato dichiarazioni ufficiali.

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La reazione della troupe

I membri della troupe del film, attualmente intitolato Knuckle, hanno deciso di dare il via a uno sciopero sostenendo che sul set non vengano rispettate le regole previste per la sicurezza.
I produttori, tuttavia, hanno deciso di cercare dei sostituti invece che affrontare le richieste avanzate.

Il film è stato scritto da Kyle Rankin, che si occupa anche della regia, e la trama rilasciata dai produttori anticipa che al centro della trama ci saranno dei guerrieri americani che devono entrare in azione per difendere la propria nazione.