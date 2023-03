Ant-Man 3: Jonathan Majors sulle recensioni: "Un risultato del genere non cambia il modo in cui mi vedo"

Ant-Man and the Wasp: Quantumania ha raccolto tantissimi pareri negativi sia dai fan sia dalla critica specializzata. Gli elementi non apprezzati sono stati molteplici, anche se l'interpretazione di Jonathan Majors è stata ampiamente apprezzata. A lui è spettato l'arduo compito d'introdurre un villain che sarà superiore, in termini d'impatto sul MCU, allo stesso Thanos e che, almeno per adesso, sembra convincere i fan. La reazione dell'attore alla ricezione del film, però, non è stata delle migliori.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania, un'immagine tratta dal trailer

Durante un recente intervento al podcast Screen Talk di IndieWire (tramite Variety), Jonathan Majors ha detto la sua opinione sui risultati deludenti ottenuti da Ant-Man and the Wasp: Quantumania, cercando di fare una distinzione tra la pellicola nella sua interezza e la sua performance: "[un risultato del genere] Non cambia il modo in cui mi vedo, punto. Sono tutti dati", per poi continuare, "Una cosa che succede con il mio team quando stiamo lasciando una premiere, nel caso in cui stessero leggendo le recensioni, è la seguente: 'Come va il film?', gli chiedo cercando di prendermi cura della mia parte, e la risposta è: 'Sei giusto. Sei bravo. Gli piaci.' E mi raccontano del film. A volte anche questo è a quel livello, e a volte [non lo è]".

Successivamente Majors ha parlato della critica attuale dicendo che: "Sono solo persone. Hanno un'opinione. Hai sempre un'opinione. Non sono uno sciocco. Non sono i miei professori di Yale o i miei insegnanti di recitazione. Sono esseri umani con figli e una prospettiva, hanno, o meno, un'educazione religiosa, vivono in città e vogliono essere visti in un modo o nell'altro", per poi ribadire, "Guardo il risultato generale su [Rotten Tomatoes o Metacritic] e, ok, la percentuale di opinioni positive è 47%. Ma cosa significa quel 47 quando hai ottenuto una risposta così al botteghino? Cosa significano queste cose? Sono informazioni".

Nell'ultimo commento l'attore fa riferimento ai risultati che Ant-Man and the Wasp: Quantumania ha raccolto su Rotten Tomatoes e Metacritic, arrivando a percentuali di gradimento piuttosto basse, comparabili a quelle di Eternals.