Jonathan Bailey ammette: "Bridgerton non mi ha insegnato nulla dell'amore"

Jonathan Bailey, attualmente protagonista del film Jurassic World - La Rinascita, ha ammesso che recitare nella serie Bridgerton non gli ha insegnato nulla dell'amore.

L'attore ha la parte di Anthony nello show prodotto da Shonda Rhimes e ha raccontato che il personaggio e le storie portate sugli schermi non hanno avuto alcun particolare impatto sulla sua vita.

L'impatto di Bridgerton sulla vita di Bailey

L'attore, durante un episodio di Chicken Shop Date, ha risposto alle domande di Amelia Dimoldenberg. Jonathan Bailey ha quindi risposto con un chiaro "No", accompagnato da una risata, quando gli è stato chiesto se Bridgerton lo abbia aiutato a gestire meglio nella vita reale le questioni riguardanti l'amore. L'attore ha ribadito: "Era un fantasy, no? Il romanticismo si basa sulla vita ed è realistico".

Bailey ha poi scherzato con Amelia sostenendo che sarebbe perfetta per recitare nella serie Netflix: "Posso immaginarti in quel mondo. Il tuo personaggio sarebbe davvero teso, una specie di potenziale zitella".

Jonathan, in precedenza, aveva parlato di come recitare nello show tratto dai romanzi di Julia Quinn gli abbia fatto cambiare idea sulle storie romantiche: "Non è mai stato un genere trattato con il rispetto e con la piattaforma internazionale che ha Bridgerton".

L'interprete di Anthony aveva ricordato: "La mia idea dei romanzi d'amore era che fossero per leggerli in spiaggia mentre si beve un bicchiere di rosé. Ma ha senso. La sessualità, l'intimità e l'identità sono tutto".

Da Bridgerton ai dinosauri

Bailey, in queste settimane, è protagonista accanto a Scarlett Johansson, del film Jurassic World - La rinascita, di cui potete leggere la nostra recensione. La storia prende il via cinque anni dopo Jurassic World: Il dominio. I cambiamenti climatici, l'instabilità genetica e un generale declino dell'interesse del pubblico hanno costretto i parchi a chiudere, lasciando che le icone preistoriche rimaste sopravvivano in zone equatoriali isolate e umide, dove la natura gioca ancora secondo regole antiche, tra cui l'Île Saint-Hubert, un angolo dimenticato dei Caraibi che un tempo serviva come terreno di prova per i primi esperimenti di Jurassic Park.

Zora Bennett si avventura nell'area proibita abitata dai dinosauri insieme al paleontologo Dr. Henry Loomis e al capo del team Duncan Kincaid, per rintracciare ed estrarre il DNA dalle tre creature più grandi e creare un farmaco salvavita per gli esseri umani.

Il team incontra poi una famiglia la cui gita in barca è andata disastrosamente male. Bloccati su un'isola misteriosa, tutti scoprono un segreto agghiacciante che è stato nascosto al mondo per decenni. Il film è interpretato, tra gli altri, da Scarlett Johansson nel ruolo di Zora Bennet, Jonathan Bailey in quello del dottor Henry Loomis, Mahershala Ali nei panni di Duncan Kincaid e Rupert Friend che interpreta il rappresentante farmaceutico Martin Krebs.