Bridgerton 5 alza l'asticella con le nuove protagoniste e la loro storia d'amore

Con l'annuncio arrivato da un trailer ufficiale di Netflix, scopriamo che i due personaggi interpretati da Hannah Dodd e Masali Baduza saranno quelli principali della quinta stagione

Netflix e Shondaland hanno annunciato oggi che la produzione della quinta stagione di Bridgerton è ufficialmente iniziata.

La quinta stagione della serie sarà incentrata su Francesca (Hannah Dodd), l'introversa figlia di mezzo della famiglia Bridgerton. A due anni dalla perdita dell'amato marito John, Francesca decide di tornare sulla piazza per ragioni pratiche.

Tuttavia, quando Michaela (Masali Baduza), cugina di John, torna a Londra per occuparsi della tenuta dei Kilmartin, i sentimenti complessi che nascono in Francesca la spingeranno a chiedersi se attenersi al suo pragmatismo o lasciarsi guidare dai propri desideri più profondi.

Hannah Dodd e Victor Alli in Bridgerton 4

Bridgerton 5, perché la nuova storia d'amore sarà rivoluzionaria

La relazione tra Francesca e Michaela segna una svolta importante perché introduce, per la prima volta in modo centrale nell'universo di Bridgerton, una storia d'amore queer tra due protagoniste femminili.

Finora la serie si è mossa entro i canoni del romance storico eterosessuale, pur con un approccio moderno e inclusivo sul piano sociale e razziale. Qui invece cambia proprio il tipo di racconto romantico: non è solo una variazione sul tema, ma un ampliamento esplicito delle possibilità narrative e rappresentative, in un contesto dove relazioni del genere erano invisibili o represse. Questo crea inevitabilmente una tensione più forte tra desiderio personale e norme sociali rispetto alle stagioni precedenti.

Bridgerton 5, Francesca e Michaela nel teaser di annuncio

Chi sono Francesca e Michaela, protagoniste della nuova stagione

Francesca Bridgerton è la sesta dei fratelli: rispetto agli altri è più riservata, introversa e meno incline al dramma sociale londinese. Nel corso delle precedenti stagioni l'abbiamo vista debuttare in società e poi sposare John Stirling, con cui ha un rapporto tranquillo e sincero, lontano dalle passioni travolgenti tipiche della saga. Tuttavia, la sua storia prende una svolta tragica quando rimane vedova dopo poco tempo, evento che segna profondamente il suo percorso emotivo.

Michaela Stirling, invece, è una novità rispetto ai libri: nella saga originale esisteva Michael Stirling, cugino di John e futuro interesse amoroso di Francesca. Nella serie Netflix il personaggio è stato trasformato in una donna, Michaela, sempre cugina del marito di Francesca. Fin dalla sua introduzione si percepisce una certa tensione e sintonia tra le due.

Quando esce in Italia Bridgerton 5?

Non c'è ancora una data d'uscita ufficiale per la quinta stagione dello show, ma considerando che quest'anno è appena stata diffusa la quarta stagione, bisognerà aspettare ancora un po' prima dell'arrivo dei nuovi episodi, le cui riprese sono appena iniziate.

Quello che è stato già confermato da Netflix è il numero degli episodi, che saranno nuovamente otto. Non è chiaro se arriveranno sulla piattaforma digitale divisi in due parti come accaduto con la Stagione 4 o se verranno diffusi in un'unica soluzione.