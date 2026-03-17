Bridgerton: Shonda Rhimes conferma la possibilità di un nuovo spinoff

La storia di Bridgerton potrebbe espandersi con un nuovo spinoff. A rivelarlo è stata la produttrice Shonda Rhimes durante un episodio del podcast di Craig Melvin in cui ha parlato dei progetti relativi ai romanzi di Julia Quinn.

Una nuova serie con al centro la famiglia Bridgerton?

Rhimes, rispondendo alle domande riguardanti il futuro di Bridgerton, ha infatti dichiarato: "Ho sempre detto che pensavo che se avessimo fatto qualcosa del genere, Violet sarebbe un personaggio grandioso di cui raccontare la storia. Quella è una possibilità".

Il personaggio interpretato da Ruth Gemmell è la madre dei protagonisti delle storie d'amore raccontate nelle prime quattro stagioni.

Negli episodi, inoltre, si mostra la nascita della sua relazione con Lord Anderson (Daniel Francis). Violet, nella stagione recentemente arrivata su Netflix, stava per parlare proprio con i suoi figli della sua relazione quando la famiglia ha dovuto affrontare la morte di John Stirling (Victor Alli), evento drammatico che ha segnato profondamente Francesca (Hannah Dodd). La madre della giovane decide quindi di concentrarsi totalmente sulla figlia, mettendo in secondo piano i propri desideri.

Il precedente spinoff dello show

Bridgerton, in precedenza, aveva già dato vita a uno spinoff in occasione di La regina Carlotta: Una storia di Bridgerton nel 2023, di cui potete leggere la nostra recensione. Il progetto aveva come protagonista il personaggio che nello show Netflix è stato interpretato da Golda Rosheuvel e India Amarteifio.

Tom Verica, coinvolto in Bridgerton come produttore esecutivo, aveva svelato sul red carpet della quarta stagione che avevano apprezzato molto l'esperienza vissuta nel realizzare La Regina Carlotta: "Si trattava più che altro di uno sguardo più intimo su una particolare storia d'amore che si estendeva su quegli episodi, e penso che in qualche modo abbiamo colto qualcosa a cui le persone hanno davvero risposto".

Verica aveva quindi ammesso: "Quindi stiamo parlando di altri progetti e speriamo che qualcosa, qualche notizia, qualcosa venga realizzato a un certo punto. Speriamo che accada".