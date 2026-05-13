Bridgerton 5: Netflix svela quando arriveranno i nuovi episodi

Netflix ha svelato quando arriverà la stagione 5 di Bridgerton, la serie tratta dai romanzi di Julia Quinn.

I fan dello show prodotto da Shonda Rhimes non dovranno attendere troppo a lungo grazie alla scelta di iniziare le riprese dei nuovi episodi a marzo.

Un'attesa più breve del previsto

Bridgerton, infatti, tornerà sugli schermi televisivi nel 2027, come confermato oggi da Bela Bajaria durante la presentazione dei contenuti in arrivo prossimamente in streaming.

La seconda parte della quarta stagione, di cui potete leggere la nostra recensione, aveva debuttato su Netflix il 26 febbraio e poche settimane dopo è iniziato il lavoro sul set del quinto capitolo della storia.

Hannah Dodd e Victor Alli in Bridgerton 4

Al centro della trama dei prossimi episodi ci sarà Francesca, interpretata dall'attrice Hannah Dodd. La storia sarà ambientata due anni dopo la morte di suo marito, John Stirling. La giovane, per motivi puramente pratici, deciderà di provare a sposarsi per la seconda volta.

Quando la cugina di John, Michaela (Masali Baduza), torna a Londra per occuparsi degli affari di famiglia, i sentimenti complicati che Francesca prova per lei mettono in dubbio la sua capacità di dare spazio alle sue intenzioni pragmatiche. La giovane, infatti, sarà alle prese con la passione che prova.

Il cambiamento rispetto ai romanzi

La quinta stagione sarà composta da otto episodi e ha come showrunner Jess Brownell. Nel team della produzione ci sono anche Betsy Beers, Tom Verica, e Chris Van Dusen.

La serie proporrà un cambiamento importante rispetto ai romanzi di Julia Quinn: tra le pagine della storia originale esisteva Michael Stirling, cugino di John e futuro interesse amoroso di Francesca. Nella serie Netflix il personaggio è stato trasformato in una donna, mettendo così al centro dello show una storia d'amore queer.