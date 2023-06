L'amore bugiardo, Jon Hamm conferma: 'Avrei dovuto essere il protagonista di Gone Girl'

Jon Hamm ha svelato che tra i film di cui avrebbe potuto essere protagonista nella sua carriera c'è L'amore bugiardo - Gone Girl.

La star di Mad Men ha confermato un'indiscrezione di cui si parlava da tempo, sottolineando anche un dettaglio divertente.

La conferma di Hamm

Durante un episodio di Watch What Happens Live with Andy Cohen, Jon Hamm ha risposto alla domanda di due fan, confermando che avrebbe dovuto interpretare il ruolo di Nick Dunne nel film L'amore bugiardo - Gone Girl.

L'attore ha aggiunto che il suo impegno nella serie Mad Men gli ha impedito di accettare la parte: "Sono arrivato fino alla fine del casting. Avrei dovuto essere io, ma dovevamo girare la continuazione delle avventure di Mr. Draper...".

Jon ha quindi aggiunto un divertente dettaglio riguardante il suo sostituto, Ben Affleck: "Il protagonista della storia di Gone Girl è di St. Louis, quindi erano entusiasti all'idea che recitassi nel film. Povero Ben, un ragazzo di Boston, ha dovuto indossare un cappello dei Cardinals. Non ne era molto felice".

L'adattamento del romanzo

L'amore bugiardo - Gone Girl: Ben Affleck insieme a Rosamund Pike in una scena

Il film L'amore bugiardo diretto da David Fincher è un adattamento del romanzo scritto da Gillian Flynn che ha curato la sceneggiatura.

Il protagonista Nick Dunne è un ex-scrittore newyorkese che ha sposato la donna dei suoi sogni, la splendida Amy. I due sembrano formare una coppia felice che affronta i problemi della vita contemporanea ma è nel giorno del loro quinto anniversario di matrimonio che la situazione precipita improvvisamente.

Amy scompare nel nulla e tutto appare di colpo ambiguo e nebuloso. Nick inizia a comportarsi in maniera strana e confusa e per questo diventa il principale indiziato, mentre la ricerca di Amy diviene argomento di un battage mediatico senza precedenti.