Joker, i truccatori svelano le difficoltà nel lavorare con Joaquin Phoenix

Joker ha permesso a Joaquin Phoenix di conquistare un Golden Globe come Miglior Attore Protagonista in un film drammatico ed essere in corsa per una nomination agli Oscar, e i truccatori del film hanno ora rivelato alcuni retroscena riguardante l'esperienza sul set.

Per sostenere la candidatura del film nella categoria dedicata al miglior lavoro compiuto dai responsabili del trucco e delle acconciature, si è svolto un breve evento di presentazione che prevedeva degli interventi in cui si raccontavano i dettagli di come si era lavorato ai lungometraggi presenti nella shortlist. Il sito Next Best Picture rivela che durante la presentazione riguardante Joker si è concentrata l'attenzione sulle difficoltà affrontate nel lavorare con Joaquin Phoenix, tra i possibili vincitori dell'Oscar 2020 al miglior attore: "Inizialmente voleva occuparsi da solo del trucco e dei suoi capelli e il team del film che lavorava al make up ha dovuto trovare un compromesso con lui. Inoltre sembra che non apprezzasse l'idea di essere toccato spesso".

L'interprete di Arthur Fleck aveva infatti perso molto peso in vista delle riprese e spesso era affamato: "Si alzava mentre gli stavano asciugando i capelli e scompariva tra un ciak e l'altro, quindi la troupe aveva qualche problema nel trovarlo per permettere i ritocchi necessari. Mantenere la continuità era così difficile che la persona responsabile di questo aspetto si era licenziata e il team provava a convicerlo a stare fermo dandogli dei cracker, visto che poteva mangiare poco altro".

Lunedì 13 gennaio si scoprirà se il lavoro compiuto è stato utile a ottenere una nomination agli Oscar oltre ai numerosi riconoscimenti per cui è già in corsa il film diretto da Todd Phillips.